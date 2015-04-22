Житель Кобринского района подозревается в серии краж из храмов

В Кобрине сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в совершении краж из храмов, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Первые случаи краж из православных церквей произошли в октябре прошлого года. За это время злоумышленник «отметился» в Березовском, Брестском, Дрогичинском, Пинском и Кобринском районах. Ночью вор взламывал двери храмов и похищал деньги из ящиков для пожертвований. Оперативники установили, что преступления совершаются одним и тем же способом. Ряд улик, изъятых с мест происшествия, подтвердили их подозрения.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Брестской области вышли на след неработающего жителя деревни Болота. Он был задержан на железнодорожном вокзале Кобрина. При себе у мужчины были приспособления для взлома замков и дверей.
В настоящее время устанавливается причастность фигуранта к другим преступлениям, совершенным на территории региона.
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