Житель Кобринского района подозревается в серии краж из храмов

Фото из архива

В Кобрине сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в совершении краж из храмов, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Первые случаи краж из православных церквей произошли в октябре прошлого года. За это время злоумышленник «отметился» в Березовском, Брестском, Дрогичинском, Пинском и Кобринском районах. Ночью вор взламывал двери храмов и похищал деньги из ящиков для пожертвований. Оперативники установили, что преступления совершаются одним и тем же способом. Ряд улик, изъятых с мест происшествия, подтвердили их подозрения.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Брестской области вышли на след неработающего жителя деревни Болота. Он был задержан на железнодорожном вокзале Кобрина. При себе у мужчины были приспособления для взлома замков и дверей.

В настоящее время устанавливается причастность фигуранта к другим преступлениям, совершенным на территории региона.﻿

belta

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