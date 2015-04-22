polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал

  • » » Житель Кобринского района подозревается в серии краж из храмов

      • Житель Кобринского района подозревается в серии краж из храмов

      Раздел: Общество Дата публикации: Вчера, 10:14
      (голосов: 1)

      Фото из архива

      В Кобрине сотрудники уголовного розыска задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в совершении краж из храмов, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

      Первые случаи краж из православных церквей произошли в октябре прошлого года. За это время злоумышленник «отметился» в Березовском, Брестском, Дрогичинском, Пинском и Кобринском районах. Ночью вор взламывал двери храмов и похищал деньги из ящиков для пожертвований. Оперативники установили, что преступления совершаются одним и тем же способом. Ряд улик, изъятых с мест происшествия, подтвердили их подозрения.

      В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Брестской области вышли на след неработающего жителя деревни Болота. Он был задержан на железнодорожном вокзале Кобрина. При себе у мужчины были приспособления для взлома замков и дверей.

      В настоящее время устанавливается причастность фигуранта к другим преступлениям, совершенным на территории региона.﻿

      belta



      Вам также будет интересно

      У одного из московских пассажиров на вокзале Полоцка, сотрудники милиции из ...
      Новости региона

      У одного из московских пассажиров на вокзале Полоцка, сотрудники милиции из ...

      Крупную партию героина, которую оценили в две тысячи долларов, изъяли сотрудники милиции на автовокзале Полоцка у одного из москвичей. Новополоцкие правоохранительные органы получили информацию о том, что один из пассажиров...

      Сторож угнал охраняемый погрузчик
      Происшествия

      Сторож угнал охраняемый погрузчик

      Интересная информация об угоне размещена на сайте УВД Миноблисполкома. Примечательна она тем, что угон совершили не просто залётные злоумышленники, а сам сторож, который должен быть охранять средство передвижения.  Угон...

      Очередной полоцкий мошенник обманом заработал кругленькую сумму, а затем и ...
      Происшествия

      Очередной полоцкий мошенник обманом заработал кругленькую сумму, а затем и ...

      В УСК по Витебской области сообщили о расследовании уголовного дела в отношении жителя Полоцка, который обвиняется в совершении корыстных преступлений. Следствию удалось выяснить, что ещё в 2013 году 47-летний мужчина убеждал...

      Следствием были установлены подозреваемые в убийстве пропавшего ранее Серге ...
      Происшествия

      Следствием были установлены подозреваемые в убийстве пропавшего ранее Серге ...

      31-однолетний Сергей Максимцов пропал без вести ещё в конце декабря 2015 года. О его исчезновении в милицию заявила знакомая Сергея. К поискам кроме милиции также приступили  волонтеры ПСО «Ангел». Отрабатывались различные...

      Водитель BMW-530i сбил семейную пару на пешеходном переходе
      Происшествия

      Водитель BMW-530i сбил семейную пару на пешеходном переходе

      ДТП произошло 23 октября в 20.05, в агрогородке Бабиничи Оршанского района. Служба ГАИ сообщила, что BMW темного цвета сбил двоих пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К сожалению,...

      Безработный житель Новополоцка хранил при себе маковую солому
      Происшествия

      Безработный житель Новополоцка хранил при себе маковую солому

      Безработный житель города Новополоцк был задержан правоохранителями с более чем двумя килограммами макового зелья. Маковая солома изъятая у новополочанина в общей массе составила  - 2кг 620гр.  Задержать нарушителя...

      В больнице скончался ранее избитый новополочанин
      Происшествия

      В больнице скончался ранее избитый новополочанин

      В одной из городских больниц зафиксирована смерть ранее избитого мужчины, жителя Новополоцка. У обнаруженного на одной из остановок в Лиозненском районе (д.Смородино) новополочанина была зафиксирована тяжелая черепно-мозговая...

      В Полоцком районе из незакрытого сарая украли имущество
      Происшествия

      В Полоцком районе из незакрытого сарая украли имущество

      На территории Полоцкого района участились случаи краж из помещений гаражного и сарайного типа. Так днем 20.12.2015г. с заявлением о краже к правоохранителям обратился мужчина, работающий помощником машиниста в локомотивном...

      Фольксваген с надписью
      Происшествия

      Фольксваген с надписью "Захороните все мощи из храмов и монастырей" таран ...

      В Полоцке автомобиль "Фольксваген" на котором можно было прочитать надписи религиозной направленности взял тараном центральную часть ворот Спасо-Евфросиниевского монастыря. По словам Инны Горбачевой, официального...

      В Верхнедвинском районе задержали убившего собутыльника новополочанина
      Происшествия

      В Верхнедвинском районе задержали убившего собутыльника новополочанина

      В Прудниках (Верхнедвинский район) правоохранители обнаружили тело убитого мужчины. Им оказался житель Друи, одного из поселков в Браславском районе. Тело 23-летнего мужчины со следами насильственной смерти было обнаружено в...

      МВД разыскивает полочанина причастного к краже ГСМ из нефтепровода
      Происшествия

      МВД разыскивает полочанина причастного к краже ГСМ из нефтепровода

      Седьмое управление ГУ по борьбе с организованной преступностью и коррупционными деяниями МВД Беларуси по Витебской обл. объявило в розыск подозреваемого в совершенных преступлениях в составе одной из преступных группировок....

      В Москве задержан полочанин подозреваемый в убийстве заведующей складом
      Происшествия

      В Москве задержан полочанин подозреваемый в убийстве заведующей складом

      В Москве задержан мужчина, житель города Полоцк, который подозревается в совершении убийства своей бывшей сотрудницы работающей заведующей на одном из складов. По информации Управления по информации и общественным связям...

      Против троих убийц похищенного полочанина возбудили уголовное дело
      Происшествия

      Против троих убийц похищенного полочанина возбудили уголовное дело

      Против троих убийц 29-летнего похищенного полочанина возбудили уголовное дело, в соответствии со ст. 139 ч. 1(убийство) и ст. 182 ч. 2 п. 6(похищение человека группой лиц вступившей в предварительный сговор). Как сообщалось...

      Милиция задержала преступников причастных к убийству жителя Полоцка
      Происшествия

      Милиция задержала преступников причастных к убийству жителя Полоцка

      Милиция задержала двух преступников причастных к убийству молодого жителя Полоцка. 29-летний полочанин исчез 23.05.2015г., на следующий день его мать заявила о пропаже сына в РОВД. Правоохранительные органы выяснили, что...

      У жителя Полоцка изъяты сигареты почти на 118 миллионов рублей
      Происшествия

      У жителя Полоцка изъяты сигареты почти на 118 миллионов рублей

      Нигде не работающий 28-летний житель города Полоцк, был задержан военнослужащими в/ч 2034 ГПК РБ, совместно с сотрудниками Верхнедвинского РОВД вечером 22.04.2015 года, в Верхнедвинском районе, неподалеку деревни Борковичи. При...

      В Полоцке задержали торговца наркотиками
      Происшествия

      В Полоцке задержали торговца наркотиками

      Сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Полоцкого РОВД, 24.04.2015 г., задержали в городе безработного новополочанина. При задержании у 34-летнего жителя Новополоцка, было обнаружено наркотическое...

      В апреле участились случаи угона транспортных средств
      Происшествия

      В апреле участились случаи угона транспортных средств

      По информации РОВД города Полоцка, 4 апреля 2015 года в 11 часов 30 минут, к правоохранителям обратился мужчина 1960 года рождения, проживающий в городе Полоцке. По сообщению потерпевшего, неизвестными преступниками было...

      Береги велосипед
      Происшествия

      Береги велосипед

      С наступлением лета увеличилось число краж оставленных велосипедов из незакрытых «карманов» в подъездах домов. Только за последний месяц в Новополоцке зарегистрировано 5 таких случаев. Один велосипед найден в...

      Подрезал мобилу
      Происшествия

      Подрезал мобилу

      В центре города по улице Гоголя, молодой парень отобрал силой у девушки, во время разговора ее мобильный телефон. По горячим следам преступник был задержан, им оказался 24-летний житель города Полоцка, ранеее судимый (за...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    Полоцкий район приглашает в агрогородок Зелёнка на НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «КУЗЬМИНКИ»

    Полоцкий район приглашает в


    Программа XXII фестиваля органной музыки

    Программа XXII фестиваля органной


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь