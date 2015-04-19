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  • » » Белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко установил 155-й рекорд за карьеру
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    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


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    Полоцкий район приглашает в агрогородок Зелёнка на НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК «КУЗЬМИНКИ»

    Полоцкий район приглашает в


    Программа XXII фестиваля органной музыки

    Программа XXII фестиваля органной


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


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