Вячеслав Хоронеко. Фото из архива

Известный белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко установил 155-й рекорд за свою карьеру, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Очередное достижение он установил в Осиповичах, где проходит международный турнир по гиревому спорту, на который собрались более ста атлетов из Беларуси, России и Литвы. Впервые в ходе этих соревнований проводился Кубок Вячеслава Хоронеко в жиме 32-килограммовой гири лежа на протяжении 30 минут. В этом турнире в весовой категории до 78 кг первое место занял Владимир Демьянов (университет МЧС) — 748 подъемов. В категории более 85 кг лучшим стал Антон Шнитко — 537 подъемов.

Вячеслав Хоронеко, представлявший команду «Эпам Системз», стал лучшим в категории до 85 кг. За 30 минут ему удалось поднять гирю 880 раз. Это новое национальное достижение и 155-й рекорд атлета за карьеру.

Соревнования в Осиповичах проходят в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность». Также в ходе состязаний будут разыграны медали открытого чемпионата Беларуси и первенство страны по гиревому марафону.