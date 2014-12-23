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      • Суриков: ухудшения белорусско-российских отношений ожидать не стоит, надо развивать интеграцию

      Раздел: Общество Дата публикации: Вчера, 12:54
      (голосов: 1)

      Александр Суриков

      Ухудшения белорусско-российских отношений ожидать не стоит, наоборот, странам надо развивать интеграцию. Об этом сегодня заявил журналистам посол Беларуси в России Александр Суриков в российском посольстве, где организовано голосование на проходящих в России президентских выборах, передает корреспондент БЕЛТА.

      «Взаимоотношения России и Беларуси давно сложились как братские в полном смысле этого слова исходя из общих исторических и культурных корней. И серьезных изменений в наших взаимоотношениях, положим, в сторону ухудшения, ожидать невозможно. А вот в сторону углубления интеграции ожидать надо и делать это очень нужно. Потому что глубокая экономическая интеграция — залог успехов развития наших стран на последующие годы», — заявил посол.

      Дипломат отметил достаточно большую явку на избирательных участках, организованных в Беларуси. Он это связывает в том числе с турбулентной обстановкой в мире. «И российские граждане в первую очередь ждут укрепления веса России на международной арене во внешней политике, что происходит. И большие ожидания связывают с улучшением жизни российских граждан внутри России и не только», — сказал он.

      Александр Суриков считает, что нынешняя президентская кампания в России менее «обещательная», тогда как ранее, особенно в 90-е годы, те или иные кандидаты обещали избирателям исключительно хорошую и красивую жизнь. Вместе с тем эта кампания более весомая, отметил посол.

      Дипломат ожидает более высокую явку на избирательных участках в Беларуси. Этому способствовала и возможность досрочного голосования. Ей воспользовались почти 2,8 тыс. человек. В этот раз в стране образовано и больше избирательных участков. В 2012 году их было 9, а сейчас 13, в том числе в Островце, где граждане России задействованы на строительстве БелАЭС.

      Всего на консульском учете в Беларуси зарегистрированы около 60 тыс. россиян. Однако это далеко не полная цифра тех граждан, которые в день выборов находятся на территории Беларуси.

      Голосование на выборах президента России 18 марта проходит в 13 городах Беларуси. В частности, избирательные участки образованы в Минске и во всех областных центрах. В белорусской столице он расположен в здании посольства России, в Бресте — в генеральном консульстве РФ, в Гродно — в здании гимназии на ул. Парижской Коммуны, в Витебске — в Центре культуры «Витебск», в Гомеле — в Гомельском областном общественно-культурном центре, в Могилеве — в здании лицея Белорусско-российского университета. Избирательные участки по выборам президента России образованы также в Бобруйске (в здании театра им. В.И.Дунина-Марцинкевича), Борисове (Центральная библиотека им. И.Х.Колдеева), Барановичах (Городской дом культуры), Полоцке (Городской дом культуры), Орше (гимназия №2) и Островце (информационный центр Белорусской АЭС). Кроме того, голосование проходит в Клецке на территории расквартированной здесь российской воинской части. В нескольких белорусских городах было организовано досрочное голосование. Оно проходило в Молодечно, Пинске, Солигорске, Мозыре, Светлогорске, Костюковичах и Островце.



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