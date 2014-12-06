Давыдько нацеливает членов «Белой Руси» на активное участие в наблюдении за выборами за рубежом

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель РОО «Белая Русь» Геннадий Давыдько нацеливает членов организации на активное участие в наблюдении за выборами в зарубежных государствах. Об этом он заявил на заседании Республиканского совета организации в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Геннадия Давыдько, члены организации должны присутствовать в составе миссий, осуществляющих наблюдение за выборами за рубежом. «Нам такой опыт необходим», — сказал он. Будут приложены усилия для того, чтобы на всех уровнях при организации наблюдения в зарубежных странах было понимание: члены общественной организации должны присутствовать в составе любой делегации от Беларуси, осуществляющей наблюдение за выборами.
«Белая Русь» принимала активное участие во всех этапах прошедших в Беларуси выборов в местные Советы депутатов. «Слаженная работа актива организации в этот период еще раз подтвердила, что «Белая Русь» стала профессиональной общественной структурой для проведения избирательных кампаний. Этот профессионализм позволил нам выявить тенденции в организации избирательных кампаний, которые необходимо учесть на предстоящих выборах», — отметил Геннадий Давыдько.
Депутатами местных Советов всех уровней избраны 6 563 члена «Белой Руси», что составляет 36% от общего количества депутатов. Это на 1 449 человек, или на 9% больше, чем в местных Советах 27-го созыва.
Значительное представительство членов организации в Минском городском и областных Советах позволяет создать депутатские группы в Советах базового уровня, отметил Геннадий Давыдько. Основной целью таких групп будет оказание организационными структурами «Белой Руси» помощи депутатам в осуществлении ими своих полномочий, повышение статуса органов местного самоуправления среди населения. Опыт такой работы уже есть — в сотрудничестве с депутатами Палаты представителей. Положение о депутатских группах «Белой Руси» утверждено на президиуме 28 февраля. Минская городская и Брестская областная организации уже создали депутатские группы в Советах соответствующего уровня. Этот опыт должен получить распространение по всей стране, подчеркнул председатель РОО.
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