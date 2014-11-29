В Брестском районе россиянина привлекли к ответственности за запуск квадрокоптера в погранзоне

Россиянина привлекли к административной ответственности за запуск квадрокоптера в погранзоне в Брестском районе, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
Вечером 14 марта в пограничной зоне вблизи д.Страдечь Брестского района местные жители сообщили пограничникам о неизвестном, который запускал квадрокоптер. «При разбирательстве выяснилось, что владелец летательного аппарата — 36-летний уроженец Москвы. Он ехал транзитом через Беларусь. Находясь в пограничной зоне, мужчина решил сделать несколько фотографий белорусского пейзажа с помощью квадрокоптера», — рассказали в Госпогранкомитете.
За нарушение пограничного режима, а именно за незаконное использование беспилотного летательного аппарата в пределах пограничной зоны без уведомления органов пограничной службы, иностранец привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 23.30 КоАП.
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