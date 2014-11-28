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      • ГАИ проводит проверку по факту дрифта легковушки по площади Славы в Могилеве

      Раздел: Общество Дата публикации: Сегодня, 09:49
      (голосов: 1)

      ГАИ УВД Могилевского облисполкома проводит проверку по факту дрифта легкового автомобиля Mercedes по площади Славы в Могилеве. Такая информация размещена на сайте УВД Могилевского облисполкома, сообщает БЕЛТА.

      Сообщается, что в интернет попало видео, на котором водитель за рулем Mercedes «дрифтует по площади Славы в Могилеве». Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку данной информации. В целях привлечения водителя к ответственности устанавливаются все обстоятельства и точное время происшествия.

       

      Предварительно в действиях водителя усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.14 ч. 6 КоАП, за нарушение пункта 7.1.3. правил дорожного движения (невыполнение лицом, управляющим транспортным средством, требований дорожных знаков), в данном случае — знаков, ограничивающих въезд на площадь Славы, что предусматривает ответственность в виде штрафа в размере до пяти базовых величин.

      Отмечается, что участок проезжей части, по которой проезжает Mercedes на видео, не является территорией мемориального комплекса «Борцам за Советскую власть» на площади Славы и относится к дороге для движения свадебных кортежей возле городского ЗАГС.

      По результатам проверки действиям водителя будет дана объективная правовая оценка.

      belta



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