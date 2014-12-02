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      • Нацбанк предлагает выплачивать бонусы топ-менеджерам банков частями в течение 3-5 лет

      Раздел: Общество Дата публикации: Сегодня, 09:48
      (голосов: 1)

      Фото из архива

      Национальный банк предлагает банкам, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и небанковским кредитно-финансовым организациям производить выплаты вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса топ-менеджерам по частям в течение 3-5 лет. Соответствующие разъяснения даны в письме регулятора в адрес банков и НКФО, сообщает БЕЛТА.

      В документе говорится, что выплата руководителю, его заместителям, членам коллегиального исполнительного органа банка вознаграждения по итогам работы за отчетный год или годового бонуса производится частями в течение 3-5 лет. При этом размер такой выплаты в год, следующий за отчетным, не должен превышать 60% от ее общего размера.

      В случае, если размер вознаграждения по итогам работы за год или годового бонуса не превышает три среднемесячные заработные платы, сложившиеся по виду экономической деятельности «Финансовые услуги, кроме страхования и дополнительного пенсионного обеспечения» за отчетный год, указанная выплата может быть произведена полностью в году, следующем за отчетным.

      Планируемые на год показатели по оплате труда руководителя, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа банка, а также работников банка, включенных в перечень работников, принимающих риски, необходимо рассчитывать таким образом, чтобы размер негарантированной (изменяемой) части оплаты их труда составлял не менее 40%.

      belta



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