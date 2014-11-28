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      • Для белорусов стоимость шенгенских виз после подписания соглашения с ЕС может снизиться до 35 евро

      Раздел: Общество Дата публикации: Сегодня, 09:47
      (голосов: 1)

      Фото из архива

      Для белорусов стоимость шенгенских виз после подписания соответствующих соглашений с ЕС может снизиться до 35 евро. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в представительстве Европейского союза в Беларуси, комментируя предложенные Еврокомиссией визовые изменения.

      «Предложенные Европейской комиссией изменения визовой политики рассмотрят Европейский парламент и Совет Европейского союза, — подчеркнули в представительстве ЕС. — Чтобы правила были приняты на законодательном уровне, с ними должны согласиться оба эти института, а пока визовый сбор остается прежним, то есть 60 евро. Возможное увеличение визового сбора никак не затронет третьи страны, которые подписали соглашения об упрощении визового режима с ЕС (Россия, Армения, Азербайджан)».

      В представительстве напомнили, что 2011 году Европейская комиссия получила мандат на ведение переговоров о заключении соглашения об упрощении визового режима с Беларусью, который устанавливает общий визовый сбор на уровне 35 евро. Когда Беларусь и Европейский союз подпишут соглашения об упрощении визового режима, а также о реадмиссии, визовый сбор будет установлен на уровне 35 евро.

      Причем оба документа — соглашение о реадмиссии и соглашение об упрощении визового режима — вступают в силу одновременно. На четвертом раунде переговоров, состоявшемся в Минске в июне 2017 года, был достигнут значительный прогресс в проработке соглашения о реадмиссии. Что касается соглашения об упрощении визового режима, осталось еще несколько вопросов, которые необходимо согласовать. Ожидается, что следующий раунд переговоров состоится в Минске в ближайшие месяцы.

      Как рассказали в представительстве, Европейская комиссия 14 марта предложила реформировать общую визовую политику ЕС. Учитывая существенный рост затрат на обработку визовых заявлений за прошедшие годы, предусмотрено увеличение с 60 евро до 80 евро визового сбора, который не менялся с 2006 года. Это увеличение предназначено для того, чтобы государства-члены могли поддерживать необходимую численность консульского персонала во всем мире для обеспечения эффективных проверок на соответствие требованиям безопасности, а также обновить информационно-техническое оборудование и программное обеспечение без создания сложностей для лиц, обращающихся за визой.

      Предложенные изменения направлены на модернизацию и оптимизацию правил общей визовой политики, упрощение процедуры выдачи виз как для законопослушных путешественников, так и государств-членов, и в то же время на укрепление стандартов безопасности визовой процедуры. Так, срок принятия решения по визовым заявлениям сократится с 15 до 10 дней. Путешественники смогут подавать заявления за 6 месяцев до планируемой поездки вместо нынешних трех месяцев, заполнять и подписывать заявления в электронном виде. Единые правила будут применяться к многократным визам, чтобы сократить затраты и сэкономить время государств-членов и часто путешествующих. Такие многократные визы будут выдаваться надежным постоянным путешественникам с положительной визовой историей на срок, который будет постепенно увеличиваться с одного года до пяти лет. Соблюдение путешественниками условий въезда будет тщательно и постоянно проверяться.

      При этом чтобы способствовать совершению кратковременных туристических поездок, государства-члены смогут выдавать однократные визы прямо на внешних наземных и морских границах по временным, сезонным схемам на жестких условиях. Такие визы будут действительными для пребывания сроком не более 7 дней только на территории государства-члена, выдавшего визу.

      belta



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