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      • Голосование на выборах президента России пройдет в 13 городах Беларуси

      Раздел: Общество Дата публикации: Сегодня, 09:45
      (голосов: 1)

      Голосование на выборах президента России 18 марта пройдет в 13 городах Беларуси, сообщили БЕЛТА в Центризбиркоме РФ.

      В частности, избирательные участки образованы в Минске и во всех областных центрах. В белорусской столице он расположен в здании посольства России, в Бресте — в генеральном консульстве РФ, в Гродно — в здании гимназии на ул. Парижской Коммуны, в Витебске — в Центре культуры «Витебск», в Гомеле — в Гомельском областном общественно-культурном центре, в Могилеве — в здании лицея Белорусско-российского университета.

       

      Избирательные участки по выборам президента России образованы также в Бобруйске (в здании театра им. В.И.Дунина-Марцинкевича), Борисове (Центральная библиотека им. И.Х.Колдеева), Барановичах (Городской дом культуры), Полоцке (Городской дом культуры), Орше (гимназия №2) и Островце (информационный центр Белорусской АЭС). Кроме того, голосование пройдет в Клецке на территории расквартированной здесь российской воинской части.

      По данным ЦИК России, в нескольких белорусских городах было организовано досрочное голосование. Оно проходило в Молодечно, Пинске, Солигорске, Мозыре, Светлогорске, Костюковичах и Островце.

      В выборах президента России примут участие восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

      belta



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