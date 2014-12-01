Беларусь призывает к активизации взаимодействия между ОДКБ и ШОС в борьбе с наркотиками

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас 12 марта во время выступления в Вене на мероприятии высокого уровня «ООН и ШОС в борьбе против наркотиков: общие угрозы, совместные действия» призвал к активизации взаимодействия между ОДКБ и ШОС по вопросам противодействия мировой проблеме наркотиков. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Белорусский дипломат информировал о результативном участии Беларуси совместно с партнерами по ОДКБ в масштабных антинаркотических операциях «Канал», нацеленных на противодействие проникновению незаконных наркотиков на территорию государств — членов ОДКБ. Андрей Дапкюнас призвал к активизации взаимодействия между ОДКБ и ШОС по вопросам противодействия мировой проблеме наркотиков.

Замминистра констатировал рост потенциала ШОС с учетом вступления в организацию в 2017 году Индии и Пакистана, акцентировал заинтересованность Беларуси в расширении сотрудничества с этой региональной организацией по вопросам обеспечения безопасности и экономического развития.

В мероприятии участвовали заместитель Генерального секретаря ООН Юрий Федотов, генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, главы делегаций государств-участников, наблюдателей, партнеров по диалогу ШОС, представители международных и региональных организаций. Целью встречи стало укрепление практического диалога ООН и ШОС по реализации совместных проектов и программ по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и иными формами транснациональной организованной преступности.

В Вене Андрей Дапкюнас также встретился с заместителем генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), директором департамента технического сотрудничества Дажу Янгом. Представитель Беларуси подтвердил, что механизмы технического сотрудничества МАГАТЭ являются важным инструментом передачи и внедрения передовых идей, технологий и опыта в ядерной области. Он выразил удовлетворение тем, что по линии программы технического сотрудничества Беларусь реализовала масштабные проекты по укреплению и развитию национального потенциала в области мирного использования атомной энергии. Стороны достигли конкретных договоренностей по дальнейшему развитию взаимодействия Беларуси с агентством, в том числе о согласовании и подписании в 2018 году страновых рамок сотрудничества на период до 2021 года.

В тот же день состоялась встреча белорусского дипломата с генеральным директором ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонгом. Собеседники обсудили статус и перспективы сотрудничества Беларуси с ЮНИДО, в том числе реализацию проектов технической помощи по линии этой организации. Генеральный директор ЮНИДО заверил в активной поддержке усилий Беларуси по модернизации промышленности и внедрению инновационных технологий.

Генеральный директор ЮНИДО был проинформирован об инициативе Беларуси по продвижению в ООН интересов стран со средним уровнем дохода, включая организацию осенью этого года в Нью-Йорке заседания высокого уровня ООН, посвященного обсуждению вклада этой категории стран в выполнение Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Также подробно обсуждены вопросы подготовки секретариатом ЮНИДО проекта стратегических рамок сотрудничества организации со странами со средним уровнем дохода.

Во время проведенного американской стороной мероприятия для глав участвующих в сессии делегаций заместитель министра иностранных дел Беларуси провел беседу с заместителем помощника госсекретаря США по международным вопросам, связанным с наркотиками и правоохранительной деятельностью, Джеймсом Уолшем. Было отмечено успешное сотрудничество между двумя странами по линии правоохранительных органов, обсуждены вопросы международного сотрудничества в сфере борьбы с наркотиками, а также возможности расширения двустороннего взаимодействия в правоохранительной сфере.

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