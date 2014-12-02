Вопрос взаимного признания виз между Беларусью и Россией приближается к разрешению. Об этом заявил в эфире телеканала «Беларусь 1″ государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, сообщает БЕЛТА.
Сейчас ведутся интенсивные консультации на уровне министерств иностранных дел по взаимному признанию виз. «Фактически белорусская виза будет признаваться как российская в России, а российская — как белорусская в Беларуси. К этому мы сейчас стремимся», — сказал Григорий Рапота.
Вопрос непростой, но Григорий Рапота выразил надежду, что он будет решен в течение полутора месяцев.
Касательно темы роуминга на территории Союзного государства диалог сдвинулся в сторону конструктивных предложений. «Я не жду быстрого решения данного вопроса. Но могу пообещать, что мы от этой темы не отцепимся. Потому что по-другому нельзя», — подчеркнул государственный секретарь.
Продолжаются переговоры по ценам на газ и ряду других актуальных вопросов, в том числе — безопасности. «Есть две программы, одна с 1 января уже начинает реализовываться, вторая на днях должна быть принята. Это «ДНК идентификация» — в интересах следственных органов и здравоохранения. Вторая — по информационной безопасности», — добавил Григорий Рапота и отметил, что это далеко не единичные примеры союзных программ, так или иначе связанных с вопросами безопасности двух государств и их граждан.
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