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      • Результаты президентских выборов в России не повлияют на отношения с Беларусью — Суриков

      Раздел: Общество Дата публикации: Сегодня, 09:42
      (голосов: 1)

      Александр Суриков. Фото из архива

      Результаты президентских выборов в России не повлияют на отношения с Беларусью. Такое мнение 11 марта в эфире телеканала ОНТ высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков, сообщает БЕЛТА.

       

      Посол не думает, что результаты выборов в России могут каким-то образом повлиять на отношения с Беларусью. «У нас давние братские отношения. Мы давно определились со своими предпочтениями, образовали Союзное государство, движемся в его рамках», — сказал Александр Суриков. Он назвал Союзное государство самым успешным и продвинутым интеграционным объединением на постсоветском пространстве. Союзные отношения распространяются не только на экономику, как в ЕАЭС, но и на международную деятельность, оборонную, военно-техническую сферы, здравоохранение, образование, культуру. Союзное государство по своей интеграционной силе гораздо мощнее, чем любое интеграционное объединение на просторах бывшего Советского Союза, отметил дипломат.

       

      «Искры между нами бывают. Особенно в области экономических взаимоотношений. Но ничего серьезного, что могло бы повлиять на формат наших отношений, я не вижу, — добавил он. — Выборы могут только укрепить все форматы нашего содружества».

       

      Комментируя последние споры по поставкам белорусской продукции в Россию, Александр Суриков подчеркнул, что подобные искры должны гаситься «совместными консультациями российских и белорусских служб и нахождением консесуса в решении того или иного вопроса по качеству продукции». При этом дипломат признался, что сам отдает предпочтение белорусской молочной продукции, например, сырам, в которых гарантированно нет пальмового, соевого масла.

       

      Президентские выборы в России пройдут 18 марта.﻿

      belta



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