В 2018 году Новополоцк станет культурной столицей Беларуси

Новополоцк станет культурной столицей Беларуси 2018 года. Такое решение приняла коллегия Министерства культуры, сообщает сайт этого ведомства.
Такой вывод можно сделать судя из того, как город поощряет активную и талантливую молодёжь. Одним из демонстраций этого является Городской молодежный форум "Время настоящее", который пройдет 9 декабря в Центре культуры...
По всей Беларуси с 25 сентября по 24 октября проходит неделя Германии. Она представляет из себя различные мероприятия проекта, направленного на укрепление связей в области культуры, образования, экономики и науки. Радостно...
В городе Новополоцк состоялись танцевальные соревнования областного этапа Огней танца 2016. Мероприятие прошло в рамках проводимого в стране Года Культуры и доставило Новополоцку радость в виде яркой и запоминающейся концертной...
В Полоцке и Новополоцке прошло заседание на котором встретился Совет руководителей республиканских культурных учреждений и профорганизаций. По словам Андрея Лазарева, представителя местного райисполкома, в ходе встречи удалось...
Работа Полоцкой гидроэлектростанции начнется уже в следующем году, еще через года в эксплуатацию введут Витебскую,- сообщило Министерство энергетики 09.02.2016 года. Открытие двух крупных белорусских электростанций должно...
Визит Бориса Светлова, министра культуры Беларуси, в Полоцк состоялся 22.01.2016г. В ходе визита глава министерства посетил «Полоцк Стекловолокно» и пообщался с коллективом предприятия. Приветствовал делегацию Андрей Бунаков,...
Городское кладбище, детские сады, Ледовый Дворец. Какие стройки и реконструкции ожидают Новополоцк на протяжении 2016 года? Новополоцким депутатским горсоветом утверждена инвестиционная городская программа на текущий годовой...
Юным новополочанкам удалось завоевать победу республиканского гандбольного первенства страны. Гандбольное Первенство Беларуси проходило в нашем городе 09-13.12.2015 г. Участницами состязаний стали юные спортсменки 14-13 лет. ...
В Полоцком Дворце культуры прошли торжественные мероприятия посвященные подведению итогов «Искусства без границ», проводимого в течении года масштабнейшего культурного проекта. В рамках проекта полочане получили...
В городском исполкоме Новополоцка состоялось торжественное вручение «Признания» - премии каждый год вручаемой горисполкомом Новополоцка за достигнутые успехи в области творчества, культурной сфере и сфере искусств. Вручение...
Программа: День Молодежи каждый год отмечается в Беларуси. Днем празднования молодежного праздника принято считать последнее июньское воскресенье. В этом году это 28 июня. Молодежный праздник Новополоцк встретит представив...
Новополочанам продолжат показывать постановки Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь на сцене Дворца культуры "Нафтан". Между Национальным академическим Большим театром оперы и балета...
Новополоцкий Дворец культуры ОАО «Нафтан», в рамках мероприятий творческого сезона 2014-2015 годов, проводит фотоконкурс «Мир наших увлечений». Целью проведения конкурса является стремление к выявлению новых фото-талантов и...
Сборная команда Полоцкого государственного университета одержала победу на соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки, проходящих в рамках Новополоцкой спартакиады проводимой среди коллективов физической культуры....
Сегодня ГУ «Централизованная библиотечная система г. Новополоцка» принимала участников областного семинара на тему «Публичные библиотеки Придвинья: итоги, достижения, проблемы». Сотрудники библиотеки и представители городской...
В Полоцке решили изменить концепцию празднования Дня города, усилив духовно-нравственную составляющую программы праздничных мероприятий. Празднование Дня Полоцка состоится 31 мая 2015 года. Основой торжеств станет идея почитания...