В 2018 году Новополоцк станет культурной столицей Беларуси

Новополоцк станет культурной столицей Беларуси 2018 года. Такое решение приняла коллегия Министерства культуры, сообщает сайт этого ведомства. Новополоцк станет культурной столицей Беларуси 2018 года. Такое решение приняла коллегия Министерства культуры, сообщает сайт этого ведомства.





Свою историю Новополоцк начал 7 июня 1958 года. В 2018-м он отметит 60-летие. В городе живет 108 тысяч человек, среди них почти 40% молодежи. Новополоцк — третий по количеству жителей населенный пункт в области после Витебска и Орши.





В городе уделяют большое внимание развитию культуры и социальной сферы, считают в Министерстве культуры. В Новополоцке проводятся многие крупные конкурсы, фестивали, выставки и форумы разных уровней, которые собирают участников из Беларуси и других стран.





Во Дворце культуры ОАО «Нафтан» работают более 40 творческих коллективов, в которых заняты около тысячи детей и взрослых. Значительный вклад в проведение крупных мероприятий вносят студенческий клуб Полоцкого государственного университета, местные детские школы искусств, музыкальный колледж, Музей истории и культуры Новополоцка, библиотеки и другие учреждения.

В 2011 году Новополоцк, первый в Беларуси, получил почетное звание «Город, дружественный детям», а в 2016-м в республиканском конкурсе «Город культуры в Год культуры» победил в номинации «Лучший город областного подчинения».





В 2017-м культурной столицей Беларуси является Бобруйск. В разные годы этот титул носили Полоцк, Гомель, Несвиж, Могилев, Гродно, Брест, Молодечно.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Loading...