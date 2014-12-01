Памятны знак да 1155-годдзя Полацка зробяць па эскізе мінскага скульптара

Сёлета самы старажытны горад Беларусі адзначыць сваё 1155-годдзе. У гонар гэтага адкрыюць памятны знак «Полацк — калыска беларускай дзяржаўнасці». Міністэрства культуры і мясцовыя ўлады правялі конкурс эскізных праектаў, на які падалі 10 заявак.
Концертный зал Софийского собора: 10 июля (воскресенье) 15.00. Концерт органной музыки. Нэля Боровик. Цена билета – 10 руб. Тел.: 42-51-34, 42-17-51 Софийский собор: Выстаўка «Геральдычная кафля канца ХVІ - ХVІІІ...
Концертный зал Софийского собора: 5 июня (воскресенье) 15.00. Концерт органной музыки. Анне ХОРШ (Германия). Цена билета – 100 000 руб. Тел.: 42-51-34, 42-17-51 Софийский собор: Выстава «Керамічны посуд X–XVIII стст.» (з...
Концертный зал Софийского собора: XXIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СТАРИННОЙ И СОВРЕМЕННОЙ КАМЕРНОЙ МУЗЫКИ 16 апреля (суббота) 16.00. Камерный оркестр «ЕВРОПА-ЦЕНТР», Ксения Погорелая — клавесин. Дирижёр — Раиль Садыков....
В субботу 06 февраля, стародавний Полоцк приглашает всех желающих на мероприятия «Беларускай вечарыны». Участники мероприятия получат уникальную возможность провести самые оригинальные вечера встречи выпускников. Особое внимание...
Национальным банком введена в обращение серебряная и медноникелевая памятная монета «Шлях Скарыны. Полацк». Серебряная монета номинальной стоимостью в 20,00 белорусских рублей диаметром в 50мм, весит более тридцати трех грамм....
Концертный зал Софийского собора: 27 сентября (воскресенье) 15.00. Концерт органной музыки. Ксения Погорелая. Цена билета — 80 000 руб. Тел.: 42-51-34, 42-17-51. Софийский собор: Выстава «Керамічны посуд X – XVIII...
Природно-экологический музей: 12 сентября Празднование 10-летия Природно-экологического музея Начало программы в 13.00. "Через лес ведёт дорога" театрализованное представление-миниатюра Образцового юношеского театра-студии...
Концертный зал Софийского собора: 6 сентября (воскресенье) 15.00. Концерт органной музыки. Ксения Погорелая Цена билета — 80 000 руб. Тел.: 42-53-40, 42-17-51. Софийский собор: Выстава «Керамічны посуд X – XVIII...
Концертный зал Софийского собора: 28 июня (воскресенье) 15.00. Концерт органной музыки. Ксения Погорелая. Цена билета — 80 000 руб. Софийский собор: Выстава «Керамічны посуд X – XVIII стст.» (з археалагічнага збору...
26 апреля 2014 года состоится акция «Чернобыльский шлях». Минский городской исполнительный комитет дал разрешение на проведение акции. Об этом сообщил один из инициаторов мероприятия председатель Партии БНФ Алексей...
Наверняка, почти каждая представительница слабого пола, а также современные мужчины предпочитают знать свои гороскопы. Не потому что страдают излишним любопытством, а потому что понимают, что иногда лучше какую-то ситуацию...
Информационная продукция в Беларуси будет маркироваться знаками возрастного ограничения. Соответствующий закон планируется рассмотреть в первом чтении депутатами Палаты представителей. Нормативный акт был опубликован на...
25 студзеня 2015 года свой 60-гадовы юбілей будзе адзначаць акадэмік, доктар архітэктуры, доктар гістарычных навук, прафесар, дырэктар Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі Аляксандр Іванавіч...
Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры сумесна з Цэнтральнай навуковай бібліятэкай імя Якуба Коласа НАН Беларусі 17 снежня 2014 года а 16 гадзіне ладзяць сумесную выставу "Іван Чыгрынаў. "Адтуль, з бацькоўскага парога…” і...
3 снежня 2014 года а 15-й гадзіне ў інфармацыйна-выставачным цэнтры Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі (вул. Сурганава, 15, 1 паверх, п. 110) адбудзецца прэзентацыя выдання "Гісторыя беларускай...
Выбираю тот или иной товар, мы обращаем внимание не только на его характеристики, но и на производителя. Слушая рекламу, просматривая модные журналы, буклеты, эти звучные, красиво, качественно звучащие названия вызывают...
В том мире, в котором мы живем,почему-то принято считать,что максимальные возможности в плане познания той или иной науки могут быть только тогда,когда обучение проходит в специализированной частной школе, где не только самый...
Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник мероприятия с 31 мая по 6 июня. Концертный зал Софийского собора: 1 июня (воскресенье) 15.00. Концерт органноймузыки. Ксения Погорелая. Цена билета — 60...
У лютым споўнілася 450 год як адбылася адна з самых спусташальных бітваў у гісторыі Полацка. 15 лютага 1563 г. пасля двухтыднёвай аблогі Полацк быў захоплены маскоўскім князем Іванам Грозным. Іван IV пачаў рыхтавацца загаддзя....