На республиканском субботнике заработано более 7 миллионов рублей

Заместитель премьер-министра Василий Жарко подвел предварительные итоги республиканского субботника, который проходит в Беларуси 22 апреля. Всего в субботнике приняло участие более 3 млн человек.
В Беларуси сегодня проходит республиканский субботник. Государственные и частные компании благоустраивают территории, перечисляют деньги или делают и то, и другое сразу — на добровольной основе. Мы поинтересовались у читателей,...
Общегородской субботник по наведению порядка и благоустройству пройдет в Витебске 1 апреля, сообщили БЕЛТА в горисполкоме. Месячник по санитарной очистке и благоустройству стартовал в областном центре в начале марта. Ведется...
Полоцк ведет активную подготовку к предстоящему празднованию. Поводом для празднования именно в Полоцке, стала отмечаемая в следующем году дата посвященная 500-летию со дня появления книгопечати в Беларуси, проходившей под...
Визит Бориса Светлова, министра культуры Беларуси, в Полоцк состоялся 22.01.2016г. В ходе визита глава министерства посетил «Полоцк Стекловолокно» и пообщался с коллективом предприятия. Приветствовал делегацию Андрей Бунаков,...
31.10.2015г. в Полоцке состоятся общественные мероприятия посвященные общегородскому субботнику. Проведение мероприятий также пройдет на территориях Полоцкого района. Чистоту и порядок в ближайшую субботу наведут по всей...
18 апреля 2015 года, Глава белорусского государства Александр Лукашенко принял участие в республиканском субботнике. Президент Беларуси работал на строительстве детской поликлиники в микрорайоне Каменная Горка в городе...
В Витебской области 18 апреля 2015 г., пройдет республиканский субботник проводимый по всей Беларуси. Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра, возглавит рабочую группу по проведению и подготовке к субботнику. Решение о...
Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Кочанова считает, что с подрастающим поколением о проблемах наркомании и алкоголизма следует вести разговор на равных. В Полоцком райисполкоме 21 февраля состоялся личный прием...
Неизменным остается мнение заместителя премьер-министра Натальи Кочановой о том, что главная задача правительства заключается в заботе о человеке. На данный момент вице-премьер принимает участие в работе...
Вчера, 5 февраля, премьер-министр нашей страны Андрей Кобяков встретился Дмитрием Медведевым, руководителем правительства Российской Федерации. Андрей Кобяков заявил, что нам просто необходимо вернуться к объёмам...
В понедельник, 26 января, Алексис Ципрас принёс присягу в качестве премьер-министра. Церемония состоялась в Афинах, в президентском дворце. Примечательно, что А. Ципрас принёс гражданскую присягу. В истории страны...
В октябре-ноябре 2014 белорусы вывезли из России 21,5 тыс. автомобилей, сообщил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. «По самым скромным подсчетам это около 320 миллионов долларов. Это доллары, которые белорусы...
Специалисты подтверждают заявления Лукашенко: лучшее идет россиянам, худшее остается в стране. После переговоров белорусской делегации в Москве с вице-премьером России Аркадием Дворковичем и представителями...
Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович намерен выяснить, обеспечивают ли детские сады и школы детей сбалансированным по белкам, жирам, углеводам и микроэлементам питание. В рамках заседания межведомственного...
10 дней отвел Президент Беларуси на урегулирование вопроса поставок нашего продовольствия на российский рынок, - сообщил вице-премьер Республики Беларусь Михаил Русый по итогам совещания по вопросу снятия запретов на ввоз...
Первый вице-премьер Российской Федерации Игорь Шувалов считает, что серьезных препятствий для присоединения Киргизии к Таможенному союзу и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) нет, несмотря на имеющиеся разногласия. Тем...
Среди достижений полоцких музейщиков можно отметить успешное представление историко-культурного наследия города на различных уровнях: в республиканских и международных проектах, где принимают участие ведущие музеи СНГ и...
В Витебске подведены итоги творческого конкурса на лучшую олимпийскую смену (неделю) в оздоровительном лагере, дошкольном учреждении. Конкурс был посвящен XXX Олимпийским играм в Лондоне. В нем приняли участие учреждения из...
В понедельник 8 октября началось восстановление историко-культурного музея заповедника «Софийский Собор». К этому времени в Полоцком горисполкоме даже создали штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия. Наша...