polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » На республиканском субботнике заработано более 7 миллионов рублей

      • На республиканском субботнике заработано более 7 миллионов рублей

      Раздел: Общество Дата публикации: Вчера, 11:15
      (голосов: 1)

      субботник

      Заместитель премьер-министра Василий Жарко подвел предварительные итоги республиканского субботника, который проходит в Беларуси 22 апреля      . Всего в субботнике приняло участие более 3 млн человек.

      "Субботник прошел организованно. По данным на 12.00, в нем приняли участие более 3 млн наших граждан. Денежных средств, предварительно, будет перечислено более 7 млн рублей. Эти цифры больше, чем в 2016 году", - подчеркнул вице-премьер.

      Василий Жарко напомнил, что субботник проводился и на рабочих местах, и на объектах историко-культурного наследия, и в парках, и в населенных пунктах. "Часть средств (50%) остается в распоряжении Минфина, остальные деньги - в распоряжении облисполкомов. И они будут направлены на укрепление материально-технической базы центров детского творчества, на реконструкцию и восстановление объектов историко-культурного наследия, создание субъектов инновационной деятельности, ремонт, восстановление и подготовку к летнему сезону оздоровительных детских лагерей", - пояснил он.

      Заместитель премьер-министра рассказал, что сам принял участие в посадке аллеи в Центральном ботаническом саду.

      "Проведение субботника - это хорошая традиция, которая сохранена с советских времен. Она не только сохранена, но и развивается, и, конечно, это объединяет белорусов", - резюмировал Василий Жарко.

      Loading...
      С медиков — до 7 рублей, с учителей — до 10. Какие суммы собирали на суббот ...
      Общество

      С медиков — до 7 рублей, с учителей — до 10. Какие суммы собирали на суббот ...

      В Беларуси сегодня проходит республиканский субботник. Государственные и частные компании благоустраивают территории, перечисляют деньги или делают и то, и другое сразу — на добровольной основе. Мы поинтересовались у читателей,...

      В Витебске 1 апреля пройдет общегородской субботник
      Общество

      В Витебске 1 апреля пройдет общегородской субботник

      Общегородской субботник по наведению порядка и благоустройству пройдет в Витебске 1 апреля, сообщили БЕЛТА в горисполкоме. Месячник по санитарной очистке и благоустройству стартовал в областном центре в начале марта. Ведется...

      Как Полоцк будет праздновать
      Новости региона

      Как Полоцк будет праздновать "Дзень беларускага пісьменства 2017"

      Полоцк ведет активную подготовку к предстоящему празднованию. Поводом для празднования именно в Полоцке, стала отмечаемая в следующем году дата посвященная 500-летию со дня появления книгопечати в Беларуси, проходившей под...

      Министр культуры Беларуси побывал в Полоцке с официальным визитом
      Новости региона

      Министр культуры Беларуси побывал в Полоцке с официальным визитом

      Визит Бориса Светлова, министра культуры Беларуси, в Полоцк состоялся 22.01.2016г. В ходе визита глава министерства посетил «Полоцк Стекловолокно» и пообщался с коллективом предприятия. Приветствовал делегацию Андрей Бунаков,...

      31 октября в Полоцке состоится общегородской субботник
      Новости региона

      31 октября в Полоцке состоится общегородской субботник

      31.10.2015г. в Полоцке состоятся общественные мероприятия посвященные общегородскому субботнику. Проведение мероприятий также пройдет на территориях Полоцкого района. Чистоту и порядок в ближайшую субботу наведут по всей...

      Лукашенко с сыном поработал на субботнике в Каменной Горке
      Общество

      Лукашенко с сыном поработал на субботнике в Каменной Горке

      18 апреля 2015 года, Глава белорусского государства Александр Лукашенко принял участие в республиканском субботнике. Президент Беларуси работал на строительстве детской поликлиники в микрорайоне Каменная Горка в городе...

      18 апреля пройдет республиканский субботник
      Новости региона

      18 апреля пройдет республиканский субботник

      В Витебской области 18 апреля 2015 г., пройдет республиканский субботник проводимый по всей Беларуси. Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра, возглавит рабочую группу по проведению и подготовке к субботнику. Решение о...

      Кочанова: при профилактике вредных зависимостей с молодежью нужно говорить ...
      Новости региона

      Кочанова: при профилактике вредных зависимостей с молодежью нужно говорить ...

      Заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Кочанова считает, что с подрастающим поколением о проблемах наркомании и алкоголизма следует вести разговор на равных. В Полоцком райисполкоме 21 февраля состоялся личный прием...

      Наталья Кочанова рассказала о приоритетах социальной политики в 2015 году
      Новости региона

      Наталья Кочанова рассказала о приоритетах социальной политики в 2015 году

      Неизменным остается мнение заместителя  премьер-министра Натальи  Кочановой о том, что главная задача правительства заключается в заботе о человеке. На данный момент вице-премьер принимает участие в работе...

      Беларусь и Россия восстановят пиковые объемы товарооборота
      Политика

      Беларусь и Россия восстановят пиковые объемы товарооборота

      Вчера, 5 февраля, премьер-министр нашей страны Андрей Кобяков встретился Дмитрием Медведевым, руководителем правительства Российской Федерации. Андрей Кобяков заявил, что нам просто необходимо вернуться к объёмам...

      Лидер СИРИЗА принял присягу в качестве нового премьер-министра Греции
      В мире

      Лидер СИРИЗА принял присягу в качестве нового премьер-министра Греции

        В понедельник, 26 января, Алексис Ципрас принёс присягу в качестве премьер-министра. Церемония состоялась в Афинах, в президентском дворце. Примечательно, что А. Ципрас принёс гражданскую присягу. В истории страны...

      За два месяца белорусы вывезли из России 21,5 тыс. автомобилей на 320 млн д ...
      Авто

      За два месяца белорусы вывезли из России 21,5 тыс. автомобилей на 320 млн д ...

      В октябре-ноябре 2014 белорусы вывезли из России 21,5 тыс. автомобилей, сообщил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. «По самым скромным подсчетам это около 320 миллионов долларов. Это доллары, которые белорусы...

      Белорусы едят забракованное мясо
      Общество

      Белорусы едят забракованное мясо

      Специалисты подтверждают заявления Лукашенко: лучшее идет россиянам, худшее остается в стране. После переговоров белорусской делегации в Москве с вице-премьером России Аркадием Дворковичем и представителями...

      Мясникович проверит детское питание
      Общество

      Мясникович проверит детское питание

      Премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович намерен выяснить, обеспечивают ли детские сады и школы детей сбалансированным по белкам, жирам, углеводам и микроэлементам питание. В рамках заседания межведомственного...

      Лукашенко дал 10 дней на отправку в Россию запрещенных товаров
      Экономика

      Лукашенко дал 10 дней на отправку в Россию запрещенных товаров

      10 дней отвел Президент Беларуси на урегулирование вопроса поставок нашего продовольствия на российский рынок, - сообщил вице-премьер Республики Беларусь Михаил Русый по итогам совещания по вопросу снятия запретов на ввоз...

      Киргизия скоро присоединится к ЕАЭС
      В мире

      Киргизия скоро присоединится к ЕАЭС

      Первый вице-премьер Российской Федерации  Игорь Шувалов считает, что серьезных препятствий для присоединения Киргизии к Таможенному союзу и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) нет, несмотря на имеющиеся разногласия. Тем...

      Итоговая научная конференция музейщиков
      Новости региона

      Итоговая научная конференция музейщиков

      Среди достижений полоцких музейщиков можно отметить успешное представление историко-культурного наследия города на различных уровнях: в республиканских и  международных проектах, где принимают участие ведущие музеи СНГ и...

      Будущие чемпионы
      Новости спорта

      Будущие чемпионы

      В Витебске подведены итоги творческого конкурса  на лучшую олимпийскую смену (неделю) в оздоровительном лагере, дошкольном учреждении. Конкурс был посвящен XXX Олимпийским играм в Лондоне. В нем приняли участие учреждения из...

      Восстановление Софийского собора
      Новости региона

      Восстановление Софийского собора

      В понедельник 8 октября началось восстановление историко-культурного музея заповедника «Софийский Собор». К этому времени в Полоцком горисполкоме даже создали штаб по ликвидации последствий стихийного бедствия. Наша...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    11 апреля

    11 апреля "Душа на кончике смычка"


    Приглашаем на мероприятия ХХХ Международного фестиваля старинной и современной камерной музыки

    Приглашаем на мероприятия ХХХ


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь