На республиканском субботнике заработано более 7 миллионов рублей

Заместитель премьер-министра Василий Жарко подвел предварительные итоги республиканского субботника, который проходит в Беларуси 22 апреля. Всего в субботнике приняло участие более 3 млн человек. Заместитель премьер-министра Василий Жарко подвел предварительные итоги республиканского субботника, который проходит в Беларуси 22 апреля. Всего в субботнике приняло участие более 3 млн человек.





"Субботник прошел организованно. По данным на 12.00, в нем приняли участие более 3 млн наших граждан. Денежных средств, предварительно, будет перечислено более 7 млн рублей. Эти цифры больше, чем в 2016 году", - подчеркнул вице-премьер.





Василий Жарко напомнил, что субботник проводился и на рабочих местах, и на объектах историко-культурного наследия, и в парках, и в населенных пунктах. "Часть средств (50%) остается в распоряжении Минфина, остальные деньги - в распоряжении облисполкомов. И они будут направлены на укрепление материально-технической базы центров детского творчества, на реконструкцию и восстановление объектов историко-культурного наследия, создание субъектов инновационной деятельности, ремонт, восстановление и подготовку к летнему сезону оздоровительных детских лагерей", - пояснил он.





Заместитель премьер-министра рассказал, что сам принял участие в посадке аллеи в Центральном ботаническом саду.





"Проведение субботника - это хорошая традиция, которая сохранена с советских времен. Она не только сохранена, но и развивается, и, конечно, это объединяет белорусов", - резюмировал Василий Жарко.





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