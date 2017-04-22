С медиков — до 7 рублей, с учителей — до 10. Какие суммы собирали на субботник

В Беларуси сегодня проходит республиканский субботник. Государственные и частные компании благоустраивают территории, перечисляют деньги или делают и то, и другое сразу — на добровольной основе. Мы поинтересовались у читателей, какую сумму работодатель попросил их пожертвовать на субботник.
В Беларуси сегодня проходит республиканский субботник. Государственные и частные компании благоустраивают территории, перечисляют деньги или делают и то, и другое сразу — на добровольной основе. Мы поинтересовались у читателей, какую сумму работодатель попросил их пожертвовать на субботник.
Общегородской субботник по наведению порядка и благоустройству пройдет в Витебске 1 апреля, сообщили БЕЛТА в горисполкоме. Месячник по санитарной очистке и благоустройству стартовал в областном центре в начале марта. Ведется...
На Белорусской валютно-фондовой бирже 27 марта прошли очередные торги валютами. Курс доллара снизился на BYN0,0076 — до 1,8732 рубля. Евро подорожал на BYN0,0083 — до 2,0351 рубля. Курс российского рубля вырос на BYN0,0107 —...
Средняя зарплата в Беларуси в феврале составила 716,5 рубля, сообщает Белстат. Это на 4,2 рубля меньше, чем в январе. В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка средняя зарплата белорусов в прошлом месяце...
Один из новополоцких предпринимателей получил изъятие товарной продукции в виде обуви, в общей сумме почти на 665.000.000 рублей. Согласно озвученному 21.04.2016 г. судебному решению, конфискованный товар передан государству. ...
31.10.2015г. в Полоцке состоятся общественные мероприятия посвященные общегородскому субботнику. Проведение мероприятий также пройдет на территориях Полоцкого района. Чистоту и порядок в ближайшую субботу наведут по всей...
По сообщению Новополоцкого управления труда, занятости и социальной защиты, по состоянию на 17.07.2015 года, жителям Новополоцка предлагается около 130 вакансий для возможного трудоустройства. Данное количество вакансий...
Выкупив иностранную валюту на достаточно большую сумму, мужчина оказался в поле зрения налоговых органов. Налоговой инспекцией были выдвинуты требования к гражданину о предоставлении в налоговые органы соответствующей декларации...
По сообщению МНС Витебской области, у новополоцкого индивидуального предпринимателя, изъята партия женской обуви на общую сумму в три миллиарда рублей. Изъятие и арест товарной продукции, состоялись в соответствии с результатами...
В Витебской области 18 апреля 2015 г., пройдет республиканский субботник проводимый по всей Беларуси. Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра, возглавит рабочую группу по проведению и подготовке к субботнику. Решение о...
Сегодня, 30 января, было опубликовано постановление Совмина №46 от 26 января нынешнего года. Согласно этому документу юридических лиц реализующих сельскохозяйственную продукцию ожидают надбавки. В Минсельхозпроде сообщают,...
Госдолг Беларуси к 1 января нынешнего года увеличился до 197,5 триллионов рублей, что на 28,2% больше, нежели было в январе прошлого года. Кроме того, с учётом курсовых разниц он увеличился до 12,6 миллиардов долларов (на...
Сегодня на Национальном правовом интернет-портале Беларуси было размещено постановление Совмина Беларуси № 1 269 от 30 декабря 2014 года, предусматривающее новые тарифы на электроэнергию для населения. Так, в соответствии...
До конца года десять высокодоходных белорусских предприятий обязали перечислить в государственный целевой бюджетный фонд нацразвития дополнительно около 600 миллиардов белорусских рублей прибыли. Соответствующее решение...
Некоторые банки Беларуси начали выставлять новые курсы обмена валют в обменных пунктах. Покупка дороже продажи, поскольку курс указывается без учета сбора в 30%. Так, в Абсолютбанке доллар сегодня...
В некоторых банках страны курс перешагнул психологическую отметку в 11 тысяч белорусских рублей за один доллар. К примеру, в «Белагропромбанке» в Лунинце в пятницу, 12 декабря, доллар продавался уже по 11 тысяч рублей....
В январе–октябре 2014 г. номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников Республики Беларусь составила 6 009,3 тыс.рублей, в том числе в октябре – 6 377,9 тыс. рублей, и увеличилась по сравнению с сентябрем...
Сегодня на валютных торгах произошло то, чего практически никто не ожидал: стоимость российского рубля покинула пределы третьей сотни и опустилась до 199,5 белорусского рубля. Последний раз в таких пределах российская валюта...
Предыдущую психологическую отметку в размере 10 тысяч рублей наличный доллар достиг 15 апреля 2014 года. В республике наличный доллар начал продаваться по 11 тысяч рублей за один доллар. Очередная психологическая отметка...
За одну тысячу девятьсот восемьдесят семь рублей можно приобрести кольцо из белого золота, вес которого будет 0,842 грамма, проба пятьсот восемьдесят пятая. За три тысячи триста пятьдесят четыре рубля можно купить кольцо с...