Сборная Беларуси по хоккею проиграла Швеции и в повторном матче Евровызова в Гродно

Сборная Беларуси по хоккею 22 апреля потерпела поражение от команды Швеции и в повторном матче Евровызова в Гродно.
Литовское воздушное судно нарушило государственную границу Беларуси. МИД Беларуси вызвал посла Литвы и вручил ноту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Нарушение государственной границы со стороны Литвы было...
Беларусь в апреле полностью погасила задолженность за природный газ, но это не приведет к снижению золотовалютных резервов страны. Об этом журналистам 19 апреля заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас...
Дочерняя компания российского «Газпрома» — «Газпром трансгаз Беларусь» — зафиксировала в 2016 году чистый убыток и намерена скорректировать ряд затратных статей на ближайшие 2−3 года. Об этом рассказали несколько...
С 28 марта по 27 апреля в концертном зале Софийского собора пройдет юбилейный ХХХ Международный фестиваль старинной и современной камерной музыки. В этом году фестиваль посвящен 1155-летию Полоцка. В рамках фестиваля вновь...
До начала автомобильного ралли-рейда 2015 года - «Баха-Беларусь», остается меньше двух недель. Проведение международных, внедорожных состязаний в Полоцке, становится доброй традицией. Соревнования третьего этапа соревнований...
Две шайбы Чемпионата мира по хоккею-2015 в Чехии, забиты уроженцами Новополоцка. Сборной Беларуси одержана первая победа хоккейного чемпионата. Белорусская команда выиграла у сборной Словении со счетом 4:2. Командой было забито...
Две шайбы Чемпионата мира по хоккею-2015 в Чехии, забиты уроженцами Новополоцка. Сборной Беларуси одержана первая победа хоккейного чемпионата. Белорусская команда выиграла у сборной Словении со счетом 4:2. Командой было забито...
17 апреля 2015 года, Президент Беларуси Александра Лукшенко, на встрече с Еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении Европейского Союза Йоханнесом Ханом заявил, что Беларусь заинтересована в...
Уже в эту субботу 18.04.2015 г. в 16-00 пройдет футбольный матч Второго тура Беларусбанка чемпионата Беларуси по футболу сезон 2015 года. Участниками футбольного матча станут две команды высшей лиги футбольный клуб «Гранит»...
Республика Беларусь за 9 месяцев 2014 года импортировала 3,7 млрд кВт-ч электроэнергии, что составляет на 31,6% меньше по сравнению с 2013 годом, сообщает Министерстве энергетики Республики Беларусь. Вместе с тем, в...
Украина и Беларусь укрепляют экономическую кооперацию. Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Вячеслав Реут, перед началом IV Белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества...
3 декабря 2014 года начальник главного управления бюджетной политики Минфина Республики Беларусь Юрий Селиверстов в ходе заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ...
Международная неправительственная организация Transparency International представила рейтинг «Индекс восприятия коррупции» в 20 раз. Страны в данном рейтинге оцениваются по 100 бальной шкале. При этом 0 обозначает самый...
3-5 декабря 2014 года, в Вене (Австрия), делегация Республики Беларусь примет участие в 23-й возобновленной сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (КППУП) и 57-й возобновленной сессии Комиссии...
"Польские бизнесмены заинтересованы в инвестициях в Беларусь. И сейчас сотрудничество в экономической сфере переходит от этапа простой торговли к более сложным схемам", заявил журналистам во время польско-белорусского...
По итогам 2014 года торговый оборот товаров и услуг Республики Беларусь и Республики Польши ожидается на уровне свыше 3 млрд. долларов США, заявил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Михаил Русый на открытии...
1 декабря 2014 года состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и губернатора Калининградской области Николая Цуканова, на которой обсуждалось, взаимодействие Республики Беларусь и Калининградской...
1 декабря 2014 года состоялась встреча Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и губернатора Калининградской области Николая Цуканова, на которой обсуждалось, взаимодействие Республики Беларусь и Калининградской...
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко констатирует положительную тенденцию в торговле Республики Беларусь и Санкт-Петербурга. На это Глава государства обратил внимание на встрече 27 ноября с губернатором...