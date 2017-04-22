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      • Сборная Беларуси по хоккею проиграла Швеции и в повторном матче Евровызова в Гродно

      Раздел: Общество Дата публикации: 22-04-2017, 19:51
      (голосов: 1)

      Сборная Беларуси по хоккею

      Сборная Беларуси по хоккею 22 апреля потерпела поражение от команды Швеции и в повторном матче Евровызова в Гродно.

      Беларусь — Швеция — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)
      22 апреля. Гродно. Ледовый дворец. 2700 зрителей.
      Судьи: М. Сидоренко, А. Шрубок, И. Дедюля, В. Зинченко (все — Беларусь).
      Беларусь: Лаланд; Коробов — Лисовец, Павлович — А. Стась (капитан) — Лингле; Хенкель — Шинкевич, Когалев — Ковыршин — Стефанович; Стасенко — Денисов; Демков — Шарангович — Дрозд; Карабань — Волков — С. Стась; Парфеевец, Кулаков.
      Швеция: Сведберг; Мартинссон — Фантенберг, Умарк (капитан) — Линдхольм — Эмануэльссон; Хольм — Росен, Эверберг — Э. Петтерссон — А. Петтерссон; Ахо — Бурстрем, Гюнге — Сакриссон — Бергстрем; Далин — Томмернес, Олофссон — Кемпе — Грундстрем.
      Шайбы: 0:1 — Андре Петтерссон (Умарк, Томмернес, 3.57, в большинстве), 0:2 — Эверберг (Андре Петтерссон, 14.03), 1:2 — Когалев (Лингле, Ковыршин, 23.35, в большинстве), 1:3 — Бергстрем (Олофссон, Закриссон, 36.57, в большинстве 5 на 3), 1:4 — Умарк (Линдхольм, 44.02), 1:5 — Кемпе (Сведберг, 52.58, в меньшинстве).
      Броски: 23−41 (11−12, 4−10, 8−19).
      Штраф: 8−8.
      Лучшие игроки матча: Демков — Эверберг.

      На повторный поединок со шведами Дэйв Льюис оставил вне заявки братьев Костицыных и защитника Романа Граборенко и включил в состав 14 форвардов, предоставив шанс проявить себя Даниле Карабаню, Артему Волкову, Сергею Стасю-младшему и Максиму Парфеевцу.

      В отличие от первого матча, в котором белорусы достойно держались два периода, в субботней встрече хозяева пропустили уже на 4-й минуте, а затем пропустили еще раз.

      В начале второго периода интригу реанимировал лучший бомбардир сборной Беларуси в нынешнем Евровызове Александр Когалев, который во время розыгрыша большинства быстро сориентировался после того, как шайба сошла с крюка у его партнера Шарля Лингле.

      После этого белорусам на некоторое время удалось выравнять игру, однако ситуацию усложнили удаления Владимира Денисова и Дмитрия Коробова, и скандинавы реализовали численный перевес в два игрока.

      В третьем периоде белорусы пропустили четвертый гол, а затем дважды получали шанс реализовать удаления в стане соперника, но сами проморгали контрвыпад скандинавов, играя в большинстве — 1:5.

      Нынешней весной в ходе подготовки к чемпионату мира сборная Беларуси ранее провела еще 5 матчей Евровызова.

      7 апреля. Латвия — Беларусь — 1:0
      8 апреля. Латвия — Беларусь — 0:3
      14 апреля. Беларусь — Германия — 3:1
      15 апреля. Беларусь — Германия — 1:2.
      21 апреля. Беларусь — Швеция — 1:4.

      На 30 апреля и 1 мая запланированы два выездных матча с командой Франции.
      Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).
      В штаб сборной Беларуси под началом Дэйва Льюиса вошли Владимир Буре, Олег Антоненко, Яри Каарела, Андрей Мезин, а также видеотренер Вячеслав Гусов.

      Сборная Беларуси на предварительном этапе ЧМ сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.

      5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь.
      6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия.
      8 мая. 17.15. Беларусь — Канада.
      10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь.
      12 мая. 21.15. Франция — Беларусь.
      13 мая. 17.15. Словения — Беларусь.
      16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.

      В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды группы, худшая сборная утратит прописку в элитном дивизионе.
       
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