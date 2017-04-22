Сборная Беларуси по хоккею проиграла Швеции и в повторном матче Евровызова в Гродно

Сборная Беларуси по хоккею 22 апреля потерпела поражение от команды Швеции и в повторном матче Евровызова в Гродно. Сборная Беларуси по хоккею 22 апреля потерпела поражение от команды Швеции и в повторном матче Евровызова в Гродно.





Беларусь — Швеция — 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

22 апреля. Гродно. Ледовый дворец. 2700 зрителей.

Судьи: М. Сидоренко, А. Шрубок, И. Дедюля, В. Зинченко (все — Беларусь).

Беларусь: Лаланд; Коробов — Лисовец, Павлович — А. Стась (капитан) — Лингле; Хенкель — Шинкевич, Когалев — Ковыршин — Стефанович; Стасенко — Денисов; Демков — Шарангович — Дрозд; Карабань — Волков — С. Стась; Парфеевец, Кулаков.

Швеция: Сведберг; Мартинссон — Фантенберг, Умарк (капитан) — Линдхольм — Эмануэльссон; Хольм — Росен, Эверберг — Э. Петтерссон — А. Петтерссон; Ахо — Бурстрем, Гюнге — Сакриссон — Бергстрем; Далин — Томмернес, Олофссон — Кемпе — Грундстрем.

Шайбы: 0:1 — Андре Петтерссон (Умарк, Томмернес, 3.57, в большинстве), 0:2 — Эверберг (Андре Петтерссон, 14.03), 1:2 — Когалев (Лингле, Ковыршин, 23.35, в большинстве), 1:3 — Бергстрем (Олофссон, Закриссон, 36.57, в большинстве 5 на 3), 1:4 — Умарк (Линдхольм, 44.02), 1:5 — Кемпе (Сведберг, 52.58, в меньшинстве).

Броски: 23−41 (11−12, 4−10, 8−19).

Штраф: 8−8.

Лучшие игроки матча: Демков — Эверберг.





На повторный поединок со шведами Дэйв Льюис оставил вне заявки братьев Костицыных и защитника Романа Граборенко и включил в состав 14 форвардов, предоставив шанс проявить себя Даниле Карабаню, Артему Волкову, Сергею Стасю-младшему и Максиму Парфеевцу.





В отличие от первого матча, в котором белорусы достойно держались два периода, в субботней встрече хозяева пропустили уже на 4-й минуте, а затем пропустили еще раз.





В начале второго периода интригу реанимировал лучший бомбардир сборной Беларуси в нынешнем Евровызове Александр Когалев, который во время розыгрыша большинства быстро сориентировался после того, как шайба сошла с крюка у его партнера Шарля Лингле.





После этого белорусам на некоторое время удалось выравнять игру, однако ситуацию усложнили удаления Владимира Денисова и Дмитрия Коробова, и скандинавы реализовали численный перевес в два игрока.





В третьем периоде белорусы пропустили четвертый гол, а затем дважды получали шанс реализовать удаления в стане соперника, но сами проморгали контрвыпад скандинавов, играя в большинстве — 1:5.





Нынешней весной в ходе подготовки к чемпионату мира сборная Беларуси ранее провела еще 5 матчей Евровызова.





7 апреля. Латвия — Беларусь — 1:0

8 апреля. Латвия — Беларусь — 0:3

14 апреля. Беларусь — Германия — 3:1

15 апреля. Беларусь — Германия — 1:2.

21 апреля. Беларусь — Швеция — 1:4.





На 30 апреля и 1 мая запланированы два выездных матча с командой Франции.

Чемпионат мира по хоккею пройдет 5−21 мая 2017 года в Кельне (Германия) и Париже (Франция).

В штаб сборной Беларуси под началом Дэйва Льюиса вошли Владимир Буре, Олег Антоненко, Яри Каарела, Андрей Мезин, а также видеотренер Вячеслав Гусов.





Сборная Беларуси на предварительном этапе ЧМ сыграет в группе «В», матчи которой примет Париж.





5 мая. 17.15. Финляндия — Беларусь.

6 мая. 17.15. Беларусь — Чехия.

8 мая. 17.15. Беларусь — Канада.

10 мая. 17.15. Швейцария — Беларусь.

12 мая. 21.15. Франция — Беларусь.

13 мая. 17.15. Словения — Беларусь.

16 мая. 13.15. Беларусь — Норвегия.





В четвертьфинал выйдут 4 лучшие команды группы, худшая сборная утратит прописку в элитном дивизионе.

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