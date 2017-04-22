МВД предлагает получить паспорт в короткий срок за дополнительную плату

С 26 апреля изменяются сроки выполнения и размер оплаты некоторых процедур подразделений по гражданству и миграции. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Единый налог по УСН – это возможность для малого предпринимательства уменьшить налоговое бремя. Единый налог за год должен быть перечислен в бюджет не позже крайней даты предоставления декларации. Известно, что дата ее подачи для...
СБУ обратилась к белорусским коллегам за объяснением слов Александра Лукашенко, который накануне рассказал о «тренировочных лагерях боевиков» в Украине. Об этом на брифинге в среду заявил руководитель аппарата председателя СБУ...
Микрокредитование один из самых популярных финансовых продуктов. Спрос на него растёт быстрыми темпами. Связанно это в первую очень с удобством данной услуги, ведь она позволяет быстро поправить финансовое положение. Что...
Уже давно в нашем городе сложилась не простая ситуация с парковками автомобилей. Однако, после того, как улицы города замело снегом эта сложная проблема обострилась ещё больше. Автолюбители часто бросают свой транспорт в местах,...
Когда мы слышим о том, что в некоем государстве разрешено двойное гражданство, многие из нас ассоциируют это со свободой выбора, широкими возможностями человека в стране и прочее. Это значит, что правительство не загоняет своих...
Регистрация ИП для открытия интернет-магазина В последнее время все большее количество людей стремится создать свой собственный интернет-магазин. Именно в интернете можно найти постоянных покупателей, которые будут...
В современном мире получить второе гражданство вам помогут специализированные компании профессионально занимающиеся данной разновидностью деятельности. Обратившись к услугам специалистов можно рассчитывать на оформление и...
Пограничниками пограничной зоны Браславского района, в ночное время 04.05.2015 года, было задержано 9 азиатских нелегалов, граждан Таджикистана и Вьетнама, данная группа сопровождалась российскими гражданами, выходцами из...
Перевозку импортной продукции на территорию РФ осуществляют коммерческие структуры и физические лица-граждане РФ. Импортные таможенные перевозки и оформление иностранных грузов регламентируются российским законодательством....
Игроки известной Новополоцкой футбольной команды "Нафтан" сообщили журналистам о том, что руководство клуба уже давно не выплачивает им заработной платы. По словам спортсменов, долг по зарплате тянется с 2013 года. Мало того, что...
Почти каждый более или менее современный житель нашей планеты понимает, что для того, чтобы нормально вести свою предпринимательскую деятельность, необходимо пройти относительно сложную процедуру регистрации. Более того,...
Взиматься плата будет с поставщиков Интернет-услуг. Чтобы зарегистрировать информационные ресурсы, сети и системы в национальной доменной зоне необходимо будет заплатить 0,5 базовой величины – сейчас это 90 тысяч...
Митрополиту Минскому и Заславскому Павлу, Патриаршему Экзарху всея Беларуси выдан вид на жительство в Беларуси сроком на 2 года. Белорусского гражданства он пока не получил. Митрополит Минский и Заславский Павел,...
Сдача теоретического и практического экзамена в ГАИ существенно подорожала. Теперь за «практику» придется выложить в 10 раз больше, чем прежде, — 1 базовую величину (180 тыс. руб. на сегодняшний день) вместо 0,1 ранее. Попытка...
По инициативе сотрудников группы кадров и отдела по гражданству и миграции Октябрьского РУВД столицы в райуправлении прошла необычная акция «Крылья надежды». Милиционеры посетили по месту жительства бывшего сотрудника районного...
Главная процедура, которую необходимо пройти всем, кто прибывает в нашу страну, это постановка на миграционный учет иностранных граждан. Миграционный учёт – это уведомление миграционной службы о прибытии иностранца на...
Услуги связи - это вид деятельности, который направленна приём, обработку, а так же хранение, передачу и поставку данных электронной связи или почтовых сообщений . Для работы в этом направлении необходимо получение...
Любой гражданин, пребывающий на постоянное место жительства из другой страны (а иногда и с другого континента) может столкнуться с такой проблемой, как не принятие документа, удостоверяющего личность (паспорт) в различных...
В городе участились случаи распространения объявлений о трудоустройстве в Российской Федерации – рекламные буклеты можно найти в почтовом ящике, яркие объявления наклеены на дверях домов, в организациях. Сотрудниками...