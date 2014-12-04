Из сейфа в здании МВД Беларуси похитили почти 270 тысяч долларов

На рождественские праздники из сейфа в здании, в котором находится Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси (ГУБОПиК), были похищены почти 270 тысяч долларов. Это следует из постановления Шевченковского районного суда Киева, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений Украины, сообщает «Белорусский партизан».
Дочерняя компания российского «Газпрома» — «Газпром трансгаз Беларусь» — зафиксировала в 2016 году чистый убыток и намерена скорректировать ряд затратных статей на ближайшие 2−3 года. Об этом рассказали несколько...
Автомобиль имел белорусские номера. Украинские пограничники сомневаются, что он выехал в пункт пропуска с их территории. Государственная пограничная служба Украины помогает Беларуси расследовать инцидент. ...
В УСК по Витебской области сообщили о расследовании уголовного дела в отношении жителя Полоцка, который обвиняется в совершении корыстных преступлений. Следствию удалось выяснить, что ещё в 2013 году 47-летний мужчина убеждал...
В 2015 году, суду города Новополоцка исполнилось 50 лет. Свою судебную практику суд начал в далеком 1965 году. За пятидесятилетний период судебной деятельности, учреждение завоевало статус авторитетной правовой инстанции,...
Полоцкий домушник задержан милицией в Ярославле, преступником оказался уроженец города Полоцк, объявленный в международный розыск Республикой Беларусь, за совершенную им кражу с проникновением. По сообщению СУ СКР Ярославской...
16 апреля 2015 года, докладывая Президенту Беларуси Александру Лукашенко, председатель Верховного суда Беларуси Валентин Сукало заявил, что судебно-правовая реформа в Беларуси выходит на завершающую стадию и в текущем году...
Вчера, 29 января, во Дворце независимости Президент Беларуси отвечал на вопросы журналистов более семи часов. Пресс-конференция стартовала с краткого вступительного слова Главы государства. Он поведал об итогах развития...
Госдолг Беларуси к 1 января нынешнего года увеличился до 197,5 триллионов рублей, что на 28,2% больше, нежели было в январе прошлого года. Кроме того, с учётом курсовых разниц он увеличился до 12,6 миллиардов долларов (на...
Конституционный суд Беларуси считает, что, в соответствии с закреплёнными положениями в статье 17 Конституции Беларуси «О равенстве двух государственных языков», законодательные акты, издаваемые в Беларуси, затрагивающие права и...
19 января 2015 года должностные лица Брестской таможни выявили незадекларированную иностранную валюту у безработного гражданина России, следовавшего поездом «Варшава-Москва» через пункт таможенного оформления «Брест-Центральный»,...
По информации УГАИ МВД Беларуси 2270 автомобилей были конфискованы у владельцев за 2014 год, в связи с вождением во время пребывания в нетрезвом состоянии. За 11 месяцев 2014 года 2270 транспортных средств были...
По результатам встречи Президентов Беларуси и Украины, прошедшей в эти выходные, было принято решение о начале вещания в Беларуси одного из украинских национальных каналов. Как стало известно сегодня утром, им будет «Первый...
В октябре-ноябре 2014 белорусы вывезли из России 21,5 тыс. автомобилей, сообщил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. «По самым скромным подсчетам это около 320 миллионов долларов. Это доллары, которые белорусы...
Что думают белорусские женщины о «семейном капитале». С 1 января 2015 года в Беларуси вводится «семейный капитал» в размере 10 тысяч долларов при рождении третьего или последующих детей. Хотя по поводу даты можно спорить:...
590 тысяч долларов США выделит Российская Федерация Республике Беларусь на проект ПРООН по содействию вступления Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию (ВТО). Соответствующее распоряжение Правительства Российской...
Александр Лукашенко одобрил решение о введении с 1 января 2015 года семейного капитала в размере $10 тысяч при рождении третьего или последующих детей. Об этом он заявил сегодня на встрече с министром труда и социальной защиты...
1 миллион 140 тысяч долларов, в качестве международной технической помощи, будет выделено Беларуси на реализацию проекта "Поддержка реализации Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь". ...
Необходимость сдавать отпечатки пальцев будет наступать раз в 59 месяцев. С 29 января следующего года посольство Республики Польша в Беларуси начнет осуществлять выдачу биометрических виз, сообщает пресс-секретарь...
В производстве Новополоцкого городского отдела Следственного комитета находится уголовное дело, возбужденное в отношении рабочего одного из предприятий города. На протяжении девяти месяцев мужчина, используя сбой в...