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      • Белорусов ждут небольшие каникулы: как будем отдыхать и работать в апреле и мае

      Раздел: Общество Дата публикации: Вчера, 16:20
      (голосов: 1)

      белорусов ждут небольшие четырехдневные каникулы

      На следующей неделе белорусы помянут предков на Радуницу. А в мае отпразднуют День Труда и День Победы.       Как это повлияет на рабочий график — в инфографике.

      В апреле белорусов ждут небольшие четырехдневные каникулы. К Радунице, которую православные отметят во вторник, 25 апреля, прибавят выходной понедельник, 24 апреля. В связи с этим рабочий день переносится на субботу, 29 апреля.

      День Победы, 9 мая, также выпадает на вторник, и власти решили сделать понедельник, 8 мая, выходным днем. Но накануне в субботу, 6 мая, придется за него отработать.

      белорусов ждут небольшие четырехдневные каникулы


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