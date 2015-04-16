Белорусов ждут небольшие каникулы: как будем отдыхать и работать в апреле и мае

На следующей неделе белорусы помянут предков на Радуницу. А в мае отпразднуют День Труда и День Победы. Как это повлияет на рабочий график — в инфографике.
Беларусь в апреле полностью погасила задолженность за природный газ, но это не приведет к снижению золотовалютных резервов страны. Об этом журналистам 19 апреля заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас...
Общегородской субботник по наведению порядка и благоустройству пройдет в Витебске 1 апреля, сообщили БЕЛТА в горисполкоме. Месячник по санитарной очистке и благоустройству стартовал в областном центре в начале марта. Ведется...
Беспрецедентными брутальными задержаниями накануне и во время «отметила» Беларусь очередную годовщину Дня Воли. В субботу в Минске запрещенная властями акция, в которой приняли участие несколько тысяч человек, прошла без лидеров...
В ночь на 06 апреля 2016г. сотрудниками Полоцкого МЧС было спасено четверо людей, находившихся в горящей квартире одного из многоквартирных домов в Полоцке. Еще восьмерых жителей соседних квартир, спасателям пришлось эвакуировать...
Погодные прогнозы по Полоцку говорят о том, что на смену пронесшейся недавно над городом Даниеле, идет новый циклон названный Эммой. По прогнозам белорусских синоптиков, с субботним приходом нового циклона ожидается выпадение...
Смерть 22-летнего Дениса Анищенка, работника «Полоцкводоканала», произошла на прошлой неделе. Парень погиб пытаясь осуществить перекрытие вентиля в одном из колодцев. Как сообщает Химик со ссылкой на Сhartеr97,- техника...
С 7 по 9 мая в Полоцком районе пройдет патриотическая акция «Автобус Победы», приуроченная 70-летию Дня Победы. Планируется, что участники акции в празднично украшенных автобусах, проедут по всему Полоцкому району, с остановками...
Министерством образования Беларуси, в соответствии с постановлением №19 от 13.04.2015 года "О проведении централизованного тестирования по учебным предметам в 2015 году", утвержден график проведения централизованного тестирования...
Международный детский турнир по плаванию им. Героя Советского Союза Степана Пашкевича, состоится 21-25 апреля 2015 года в Полоцком районе. Турнир соберет шестьсот пятьдесят участников из 9 стран. По сообщению Полоцкого...
26 апреля 2014 года состоится акция «Чернобыльский шлях». Минский городской исполнительный комитет дал разрешение на проведение акции. Об этом сообщил один из инициаторов мероприятия председатель Партии БНФ Алексей...
Уже в эту субботу 18.04.2015 г. в 16-00 пройдет футбольный матч Второго тура Беларусбанка чемпионата Беларуси по футболу сезон 2015 года. Участниками футбольного матча станут две команды высшей лиги футбольный клуб «Гранит»...
Каникулы в пластике, мы выросли но в подсознании лето у нас до сих пор ассоциируется с каникулами !!! 31 мая всебелорусский последний звонок, и сразу после него предлагаем отправится на каникулы в Пластик....
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В ближайшие дни в Полоцком районе ожидаются дожди и туманы. Холод и снег сменится дождем и туманом. В понедельник 5 ноября средняя температура днем будет колебаться от 4 до 6 градусов выше ноля (в утренние часы и вечером...