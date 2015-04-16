Белорусов ждут небольшие каникулы: как будем отдыхать и работать в апреле и мае

На следующей неделе белорусы помянут предков на Радуницу. А в мае отпразднуют День Труда и День Победы. Как это повлияет на рабочий график — в инфографике. На следующей неделе белорусы помянут предков на Радуницу. А в мае отпразднуют День Труда и День Победы. Как это повлияет на рабочий график — в инфографике.





В апреле белорусов ждут небольшие четырехдневные каникулы. К Радунице, которую православные отметят во вторник, 25 апреля, прибавят выходной понедельник, 24 апреля. В связи с этим рабочий день переносится на субботу, 29 апреля.





День Победы, 9 мая, также выпадает на вторник, и власти решили сделать понедельник, 8 мая, выходным днем. Но накануне в субботу, 6 мая, придется за него отработать.





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