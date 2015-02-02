polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Витебский игроман получил 3 года колонии за разбойное нападение на казино

      • Витебский игроман получил 3 года колонии за разбойное нападение на казино

      Раздел: Общество Дата публикации: Вчера, 15:55
      (голосов: 1)
      Витебский игроман получил 3 года колонии за разбойное нападение на казино Житель Витебска получил 3 года лишения свободы за разбойное нападение на зал игровых автоматов, сообщил заместитель начальника отдела прокуратуры области Сергей Селиханов.

      Областной суд оставил без изменений приговор, который 10 февраля вынес суд Первомайского района 30-летнему мужчине. Обвиняемый посчитал, что 3 года в исправительной колонии в условиях усиленного режима и с конфискацией имущества — слишком жесткое наказание за поступок, на который его вынудили финансовые трудности. Однако жалобу отклонили. Приговор вступил в законную силу 18 апреля.

      Молодой человек с 2012 года серьезно увлекся азартными играми и тратил много денег на игровые автоматы. Но в основном он проигрывал. Со временем появились долги, к тому же мужчина разбил машину знакомого и должен был оплатить ремонт. Все это вынудило витеблянина пойти на преступление, к которому он тщательно готовился.

      Сначала игроман проверил бдительность сотрудников заведения, завсегдатаем которого являлся: примерно в полночь 29 февраля 2016 года забросил внутрь снежок со спрятанной внутри петардой. Убедившись, что ночью идти на дело опасно, дождался дня и законспирировался, поскольку местные работники его хорошо знали. Оделся во все темное и скрыл лицо подшлемником. Затем ворвался в зал и потребовал у девушки-кассира выйти из-за стойки, угрожая предметом, похожим на пистолет.
      Однако сотрудница, хотя и была напугана, не растерялась и отвлекла мужчину, чтобы перепрятать лежавшие в кассе 200 рублей, а затем сбежала и заперлась в туалете. Грабитель обыскал ящики стойки, но деньги не нашел и ретировался ни с чем.

      Позже личность нападавшего установили. Мужчина признал свою вину и осужден по ч. 1 ст. 207 УК (Разбой) УК.

      Loading...
      Шестеро жителей Витебщины получили по 3-4 года колонии за драку с рыбаками
      Происшествия

      Шестеро жителей Витебщины получили по 3-4 года колонии за драку с рыбаками

      Группу жителей Витебской области лишили свободы за хулиганские действия, сообщил старший прокурор отдела прокуратуры региона Александр Сащеко. «Поставлена точка в деле, которое тянется с 2014 года. Тогда в июне группа из 8...

      В Новополоцке ограбили коттедж бизнесмена
      Происшествия

      В Новополоцке ограбили коттедж бизнесмена

      Суд уже вынес приговор преступникам, которые похитили имущества из дома бизнесмена на немалую сумму.  В коттедже орудовала целая банда - пять граждан, которые похитили из коттеджа под Новополоцком имущество на 80 тысяч...

      Очередной полоцкий мошенник обманом заработал кругленькую сумму, а затем и ...
      Происшествия

      Очередной полоцкий мошенник обманом заработал кругленькую сумму, а затем и ...

      В УСК по Витебской области сообщили о расследовании уголовного дела в отношении жителя Полоцка, который обвиняется в совершении корыстных преступлений. Следствию удалось выяснить, что ещё в 2013 году 47-летний мужчина убеждал...

      Полоцкие предприниматели уклоняются от уплаты налогов
      Новости региона

      Полоцкие предприниматели уклоняются от уплаты налогов

      На какие только ухищрения не готовы идти предприниматели, ради ведения успешного дела?! К сожалению даже на те, за которые грозит уголовная ответственность. Так, предприниматель из Полоцка, занимающийся торговлей автозапчастей,...

      В Новополоцке товаровед попался на махинациях с накладными
      Происшествия

      В Новополоцке товаровед попался на махинациях с накладными

      За время проведения махинаций с накладными товаровед из Новополоцка успел присвоить себе 68 миллионов неденоминированных рублей, за что и был осуждён. Жажда лёгкой наживи дорого обошлась обвиняемому: ему назначено наказание в...

      Криминальный Новополоцк - аферы и ограбления
      Происшествия

      Криминальный Новополоцк - аферы и ограбления

      В последнее время в Новополоцке было раскрыто немалое количество афер, причём как мелких, так и особо крупных. К последним, в частности относится крупнейшая афера должностных лиц на предприятии "Нафтан", где сумма ущерба...

      Раскрыта крупнейшая афера на предприятии
      Происшествия

      Раскрыта крупнейшая афера на предприятии "Нафтан"

      Крупнейшая афера была раскрыта на предприятии "Нафтан", в результате чего к ответственности привлечены сразу три должностных лица. В деле были замешаны заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению,...

      Педофилу из Горецкого района вынесен окончательный приговор: 20 лет лишения ...
      Происшествия

      Педофилу из Горецкого района вынесен окончательный приговор: 20 лет лишения ...

      Жертвой педофила стала его приемная малолетняя дочь. Девочка 5 лет терпела ужасные действия со стороны отчима. Судом было установлено, что с 27 сентября 2010 года по 16 сентября 2015 года обвиняемый совершал в отношении...

      Прибывая в 4-дневном отпуске, заключенный осуществил грабеж забравшись в чу ...
      Происшествия

      Прибывая в 4-дневном отпуске, заключенный осуществил грабеж забравшись в чу ...

      По сообщению представителей Минского РУВД, в городе раскрыты все обстоятельства разбойного нападения на саксофониста в его собственной квартире. Как оказалось, 28 -летний преподаватель саксофонист минской музыкальной школы,...

      Суд вынес приговор по трагедии в
      Происшествия

      Суд вынес приговор по трагедии в "Оазисе"

      Суд Полоцка и Полоцкого р-на вынес постановление о приговоре по материалам уг.дела связанного с трагическим событием в баре "Оазиса" неподалеку от о.Люхово на территории Полоцкого района,- сообщает Полоцкий Вестник. Той...

      Изорвавшему уголовное дело полоцкому рецидивисту дали дополнительный срок
      Происшествия

      Изорвавшему уголовное дело полоцкому рецидивисту дали дополнительный срок

      За повреждения материалов заведенного на него уг.дела, полоцкому рецидивисту добавили три дополнительных года тюремного заключения. По словам Ольги Вержбович, старшего прокурора Витебской областной прокуратуры, данная...

      Полочанин получил 10 лет строгого режима за кредитные махинации
      Происшествия

      Полочанин получил 10 лет строгого режима за кредитные махинации

      Полоцкий мошенник приговорен к 10-и годам строгого режима за осуществление кредитных махинаций и обман граждан. В результате мошеннических действий преступника, в период 2012-2013 г.г., пострадало более 30-и человек. ...

      Жительнице Рубы присудили 8 лет за ранение брата и убийство сожителя
      Происшествия

      Жительнице Рубы присудили 8 лет за ранение брата и убийство сожителя

      По сообщению Евгении Прудниковой, помощника Витебского прокурора "Восемь лет, с отбыванием в колонии, назначил суд в отношении женщины-убийцы своего сожителя и нанесшей ранения родному брату",- сообщила помощник прокурора. ...

      12 лет тюрьмы за торговлю спайсами
      Происшествия

      12 лет тюрьмы за торговлю спайсами

      Суд Железнодорожного района города Витебск, вынес обвинительный приговор по обвинению в торговле наркотическими и психотропными веществами, бывшему следователю межрайонного отдела СК по статье 328 ч.3 Уголовного Кодекса....

      5 лет с отсрочкой получил начальник строительной организации Новополоцка
      Происшествия

      5 лет с отсрочкой получил начальник строительной организации Новополоцка

      Начальник одного из филиалов Новополоцкой строительной организации, за служебные злоупотребления, получил пять лет тюрьмы. Задержание директора акционерного общества г. Новополоцка, провели в конце прошлого года. По сообщению УВД...

      Убийца из Полоцкого района сел на 16 лет
      Происшествия

      Убийца из Полоцкого района сел на 16 лет

      Ревнивого убийцу из Полоцкого района отправили в колонию строгого режима, сроком на 16 лет. Трагические события произошли около года назад, эту историю хорошо помнят жители Полочины. По прошествии года оперативниками проведены...

      Нападение на банк в Мозырском районе раскрыто, подозреваемый задержан
      Общество

      Нападение на банк в Мозырском районе раскрыто, подозреваемый задержан

      В УСК по Гомельской области сообщили, что был задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на мозырский банк и хищении 80 миллионов рублей. Напомним, что 3 февраля, вечером, мужчина, угрожая ножом сотруднице...

      Прокурор просит приговорить убийцу Юлии Соломатиной к 17 годам тюрьмы
      Общество

      Прокурор просит приговорить убийцу Юлии Соломатиной к 17 годам тюрьмы

      Прения, по делу об убийстве минчанки Юлии Соломатиной, состоялись сегодня в суде Фрунзенского района столицы. Сергей Кротов, государственный обвинитель в данном процессе, попросил суд назначить обвиняемому в убийстве Павлу...

      Приговор новополоцкому мошеннику вступил в силу
      Происшествия

      Приговор новополоцкому мошеннику вступил в силу

      Уже давно известно, но почему – то большинство все-таки к этому не прислушивается, что хранить сбережения на карточках – не очень-то и безопасно. Дело в том, что как бы банки не старались защитить владельцев пластиковых карт, все...

    Погода в Полоцке

    О нас





    Индекс цитирования

    Фильмы онлайн
    Марсианин

    Марсианин


    Разлом Сан-Андреас

    Разлом Сан-Андреас


    Афиша города
    11 апреля

    11 апреля "Душа на кончике смычка"


    Приглашаем на мероприятия ХХХ Международного фестиваля старинной и современной камерной музыки

    Приглашаем на мероприятия ХХХ


    Афиша клубов

    "Рождественская сказка" в


    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ

    ReSTART party в PLASTILINe 16 ИЮНЯ


    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь