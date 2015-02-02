Витебский игроман получил 3 года колонии за разбойное нападение на казино

Группу жителей Витебской области лишили свободы за хулиганские действия, сообщил старший прокурор отдела прокуратуры региона Александр Сащеко. «Поставлена точка в деле, которое тянется с 2014 года. Тогда в июне группа из 8...
Суд уже вынес приговор преступникам, которые похитили имущества из дома бизнесмена на немалую сумму. В коттедже орудовала целая банда - пять граждан, которые похитили из коттеджа под Новополоцком имущество на 80 тысяч...
В УСК по Витебской области сообщили о расследовании уголовного дела в отношении жителя Полоцка, который обвиняется в совершении корыстных преступлений. Следствию удалось выяснить, что ещё в 2013 году 47-летний мужчина убеждал...
На какие только ухищрения не готовы идти предприниматели, ради ведения успешного дела?! К сожалению даже на те, за которые грозит уголовная ответственность. Так, предприниматель из Полоцка, занимающийся торговлей автозапчастей,...
За время проведения махинаций с накладными товаровед из Новополоцка успел присвоить себе 68 миллионов неденоминированных рублей, за что и был осуждён. Жажда лёгкой наживи дорого обошлась обвиняемому: ему назначено наказание в...
В последнее время в Новополоцке было раскрыто немалое количество афер, причём как мелких, так и особо крупных. К последним, в частности относится крупнейшая афера должностных лиц на предприятии "Нафтан", где сумма ущерба...
Крупнейшая афера была раскрыта на предприятии "Нафтан", в результате чего к ответственности привлечены сразу три должностных лица. В деле были замешаны заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению,...
Жертвой педофила стала его приемная малолетняя дочь. Девочка 5 лет терпела ужасные действия со стороны отчима. Судом было установлено, что с 27 сентября 2010 года по 16 сентября 2015 года обвиняемый совершал в отношении...
По сообщению представителей Минского РУВД, в городе раскрыты все обстоятельства разбойного нападения на саксофониста в его собственной квартире. Как оказалось, 28 -летний преподаватель саксофонист минской музыкальной школы,...
Суд Полоцка и Полоцкого р-на вынес постановление о приговоре по материалам уг.дела связанного с трагическим событием в баре "Оазиса" неподалеку от о.Люхово на территории Полоцкого района,- сообщает Полоцкий Вестник. Той...
За повреждения материалов заведенного на него уг.дела, полоцкому рецидивисту добавили три дополнительных года тюремного заключения. По словам Ольги Вержбович, старшего прокурора Витебской областной прокуратуры, данная...
Полоцкий мошенник приговорен к 10-и годам строгого режима за осуществление кредитных махинаций и обман граждан. В результате мошеннических действий преступника, в период 2012-2013 г.г., пострадало более 30-и человек. ...
По сообщению Евгении Прудниковой, помощника Витебского прокурора "Восемь лет, с отбыванием в колонии, назначил суд в отношении женщины-убийцы своего сожителя и нанесшей ранения родному брату",- сообщила помощник прокурора. ...
Суд Железнодорожного района города Витебск, вынес обвинительный приговор по обвинению в торговле наркотическими и психотропными веществами, бывшему следователю межрайонного отдела СК по статье 328 ч.3 Уголовного Кодекса....
Начальник одного из филиалов Новополоцкой строительной организации, за служебные злоупотребления, получил пять лет тюрьмы. Задержание директора акционерного общества г. Новополоцка, провели в конце прошлого года. По сообщению УВД...
Ревнивого убийцу из Полоцкого района отправили в колонию строгого режима, сроком на 16 лет. Трагические события произошли около года назад, эту историю хорошо помнят жители Полочины. По прошествии года оперативниками проведены...
В УСК по Гомельской области сообщили, что был задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на мозырский банк и хищении 80 миллионов рублей. Напомним, что 3 февраля, вечером, мужчина, угрожая ножом сотруднице...
Прения, по делу об убийстве минчанки Юлии Соломатиной, состоялись сегодня в суде Фрунзенского района столицы. Сергей Кротов, государственный обвинитель в данном процессе, попросил суд назначить обвиняемому в убийстве Павлу...
Уже давно известно, но почему – то большинство все-таки к этому не прислушивается, что хранить сбережения на карточках – не очень-то и безопасно. Дело в том, что как бы банки не старались защитить владельцев пластиковых карт, все...