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      • Лукашенко: Спецслужбам одним не справиться с террористической угрозой

      Раздел: Общество Дата публикации: Сегодня, 18:28
      (голосов: 1)

      Спецслужбам одним не справиться с террористической угрозой

      Граждане должны взаимодействовать со спецслужбами при риске террористической угрозы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

      Теракт в Санкт-Петербурге, признался Лукашенко, натолкнул его на мысль, что правоохранительным структурам одним не справиться с террористической угрозой. «Да, спецслужбы призваны бороться и пытаться нейтрализовать террористические акты, но это почти невозможно. Когда смертник-террорист, не жалея жизни, идет на такое мероприятие, если можно так сказать, ну как ты его отследишь?! Это практически невозможно. Ну, не проникнет он в метро, он цели своей будет добиваться в других многолюдных местах, — пояснил свою позицию Александр Лукашенко. — Ведь миллионы людей (а в том же Питере больше пяти миллионов плюс гостей миллиона два — семь миллионов), что, каждого посмотришь, каждого проверишь? Конечно, нет».

      Значительный результат в противодействии этому злу принесет и взаимодействие граждан с правоохранительными органами, считает президент. «Люди должны быть очень внимательными. И там, где они видят, что что-то не так, они все-таки должны взаимодействовать со спецслужбами, они и должны информировать специальные службы, — подчеркнул он. — Надо все-таки об этом говорить, потому что все эти террористы так или иначе в большинстве своем живут среди людей, так или иначе готовятся к подобным мероприятиям, террористическим актам. И неправда, что люди этого не видели, не замечали».

      В пример руководитель государства привел взрыв в минском метро, который произошел в апреле 2011 года: теракт устроили не последователи идеологии ИГИЛ, а рядовые белорусские граждане. «Когда начали расследование, мы увидели, что эти так называемые белорусы ни в чем особо не подготовленные к терроризму. Они, действуя среди людей, смогли соорудить взрывное устройство. В квартире обычной, в доме обычном, в подвале этим занимались, а это видели десятки людей. Но никто не придал этому значения. А надо! Время такое, что каждый человек должен быть настороже, каждый человек, если его волнует какая-то проблема, должен об этом говорить», — убежден Александр Лукашенко.

      Кроме того, предотвратить или как минимум минимизировать террористические атаки поможет разумная внешняя и внутренняя политика государства. «Надо быть очень аккуратными и осторожными, проводя ту или иную политику. И если мы говорим, что мы боремся против зла, то надо бороться против этого зла, — сказал президент. — Порой очень огульно мы действуем, очень огульно. Если есть какие-то игиловцы и прочие, это не значит, что мы должны оскорблять всех и вся, людей какой-то национальности и вероисповедания».

      «Давайте смотреть глубже, чтобы мы не создавали почву, чтобы мы не подталкивали соответствующие организации, даже государства, не говоря уже о каких-то отдельных личностях, к терроризму. Давайте, наконец, будем бороться, если мы понимаем, что некие игиловцы — это будущие террористы, давайте реально с ними бороться!» — заявил глава государства.
       
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