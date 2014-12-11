Лукашенко: Спецслужбам одним не справиться с террористической угрозой

Граждане должны взаимодействовать со спецслужбами при риске террористической угрозы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир».
В Беларуси не допустят возникновения конфликтной ситуации по украинскому варианту. Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения в Лидском районе с представителями трудового коллектива предприятия...
Белорусы должны сами искать работу, но государству необходимо помочь им. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Гродненскую область, сообщает пресс-служба президента. Александр Лукашенко...
Александр Лукашенко подчеркивает важность сохранения мира и спокойной жизни граждан в стране и ориентирует властные органы на поддержание правопорядка в строгом соответствии с законами и Конституцией. Об этом глава государства...
Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» не отменялся и не приостанавливался. Об этом Александр Лукашенко заявил во время общения в Могилеве с работниками предприятий компании «Кроноспан», сообщает...
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал заявления Александра Лукашенко о лагерях для подготовки боевиков, которые предположительно находятся в Литве или Польше, «высосанными из пальца небылицами». Об этом дипломат заявил...
В Беларуси задержали готовивших провокацию с оружием боевиков. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения в Могилеве с трудовыми коллективами предприятий компании «Кроноспан», сообщает...
02.07.2015 года Александр Лукашенко заявил, что Республика Беларусь собирается развивать сотрудничество с Катаром по всем перспективным направлениям. При этом одним из важнейших направлений станет увеличение товарооборота...
25 июня 2015 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил, что придаёт особое значение развитию сотрудничества между нашим государством и странами Латинской Америки. Это заявление глава государства сделал,...
23 июня 2015 года, на совещании у по актуальным внутриполитическим вопросам Глава белорусского государства высказал уверенность, что депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси 30 июня 2015 года на...
16 апреля 2015 года, принимая с докладом Главу Администрации Президента Александра Косинца, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подчеркнул необходимость улучшения взаимодействия с Китайской Народной Республикой. ...
17 апреля 2015 года Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с национальным праздником - Днем Эвакуации. ...
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что 7-8 мая 2015 года он, с белорусской делегацией посетит Москву и "продемонстрирует единство с русским народом и другими, кто ценит эту победу", а также примет участие в ряде...
Об этом сообщил сегодня, 29 января, на пресс-конференции Президент Беларуси Александр Лукашенко. Эта дата на данный момент согласована, однако, если в запланированный день заседание не сможет быть проведено, то состоится в...
Вчера, 29 января, во Дворце независимости Президент Беларуси отвечал на вопросы журналистов более семи часов. Пресс-конференция стартовала с краткого вступительного слова Главы государства. Он поведал об итогах развития...
30 декабря 2014 года во время представления в должности нового руководителя Национального банка страны Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не допустит еще одного обвала в стране. «Хочу сказать вам,...
Глава государства ориентировал белорусское правительство на достижение более высоких показателей экономического роста страны, чем запланированные в основных документах развития Беларуси на следующий год. Такую задачу Александр...
Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко провел оперативное совещание в правительстве, во время которого он заявил, что его не устраивают прогнозы социально-экономического развития, утвержденные на следующий год. ...
2 декабря 2014 года Президент Республики Беларусь провел совещание по проекту декрета "Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам организаций". Глава государства настаивает на жестких мерах по недопущению к...
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко констатирует положительную тенденцию в торговле Республики Беларусь и Санкт-Петербурга. На это Глава государства обратил внимание на встрече 27 ноября с губернатором...