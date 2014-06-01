На "Гродно Азоте" 429 человек заразились COVID-19

429 работников предприятия «Гродно Азот» заболели коронавирусом. 90 из них болеют в данный момент, 339 успели выздороветь.
На предприятии 252 человека болеют ОРВИ, 18 граждан выздоровели, у пятерых диагностирована пневмония.
Для сотрудников приобретаются перчатки и защитные маски, антисептики с дезинфекторами. График работ изменили, чтобы было меньше контактов в столовых. Для передвижения работников используют рейсовые автобусы, транспорт дезинфицируется. Также создан особый штаб, следящий за ситуацией с COVID-19.