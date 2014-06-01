  • » » На "Гродно Азоте" 429 человек заразились COVID-19

      • На "Гродно Азоте" 429 человек заразились COVID-19

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 14:12
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      429 работников предприятия «Гродно Азот» заболели коронавирусом. 90 из них болеют в данный момент, 339 успели выздороветь.

      На предприятии 252 человека болеют ОРВИ, 18 граждан выздоровели, у пятерых диагностирована пневмония.

      Для сотрудников приобретаются перчатки и защитные маски, антисептики с дезинфекторами. График работ изменили, чтобы было меньше контактов в столовых. Для передвижения работников используют рейсовые автобусы, транспорт дезинфицируется. Также создан особый штаб, следящий за ситуацией с COVID-19.

      Изображение: tutby.gcdn.co
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