В Беларуси меняются правила въезда и транзита

22 октября поменяются правила въезда на территорию Беларуси, а также правила транзита через страну. Соответствующее постановление под номером 591 принял Совмин.

Приезжающие граждане не должны проходить обязательный тест на COVID-19 методом ПЦР. Если человек приехал из «красной зоны», его отправят на самоизоляцию на 10 дней. Список соответствующих государств представлен на сайте Минздрава Беларуси.

Если граждане прибыли из «зеленой зоны», то им не обойтись без оригинала медицинского документа, где указано, что результат теста на коронавирус отрицательный. Справка может быть выдана максимум за 72 часа до проезда в Беларусь. В документе помимо имени и фамилии должен быть результат исследования на COVID-19, проведенного в лаборатории. Тест на антитела, к примеру, не позволяет въехать в страну.

Транзитные путешественники, которые прибывают из «красной зоны», должны иметь документ, что подтвердит их выезд из страны за сутки. Справку предъявлять не нужно.

Прибывающие из «зеленой зоны» получают возможность пересечь границы без дополнительного контроля, медицинский сертификат тоже не нужен.







Изображение: minsknews.by