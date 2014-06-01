Синоптики предупреждают о тумане

На 21 октября в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. Причиной этого станет туман.
В Белгидрометцентре сообщили:
«Ночью 21 октября в отдельных районах республики ожидается туман».
Ночью 21 октября погода будет зависеть от повышенного атмосферного давления, утром же будет ощутимо влияние фронтальных разделов, которые смещаются с запада.
В ночное время преимущественно без осадков, утром ожидаются дожди, как и днем. Ветер будет умеренным. Ночью температура может опуститься до +1оС. К середине дня можно ждать +11оС, в юго-западной части страны до +13оС. В течение дня произойдет падение атмосферного давления.
В столице Беларуси возможны облака и дождь. Ночью температура не поднимется выше +6оС, днем до +9оС.