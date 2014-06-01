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      • Синоптики предупреждают о тумане

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 17:21
      (голосов: 0)
      На 21 октября в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. Причиной этого станет туман.

      В Белгидрометцентре сообщили:
      «Ночью 21 октября в отдельных районах республики ожидается туман».

      Ночью 21 октября погода будет зависеть от повышенного атмосферного давления, утром же будет ощутимо влияние фронтальных разделов, которые смещаются с запада.

      В ночное время преимущественно без осадков, утром ожидаются дожди, как и днем. Ветер будет умеренным. Ночью температура может опуститься до +1оС. К середине дня можно ждать +11оС, в юго-западной части страны до +13оС. В течение дня произойдет падение атмосферного давления.

      В столице Беларуси возможны облака и дождь. Ночью температура не поднимется выше +6оС, днем до +9оС.

      Изображение: blizko.by
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