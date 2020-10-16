ЕАБР перечислил Беларуси кредит ЕФСР в размере 500 млн долларов

Беларусь получила от ЕАБР кредит ЕФСР в размере $500 млн. Эти деньги позволят поддержать государственный бюджет в условиях пандемии коронавируса и ее негативных последствий.
Власти Беларуси подготовили программу, позволяющая противостоять негативному влиянию коронавируса на социальный сектор, финансы и экономику. Также программа
«предусматривает реализацию осмотрительной макроэкономической политики, включая консолидацию неприоритетных расходов бюджета, оптимизацию налоговых льгот, продолжение политики по обеспечению рыночных механизмов формирования обменного курса».
Все это поможет укрепить долговую устойчивость государства.