Глава ГУБОПиК пригрозил использовать огнестрельное оружие против протестующих в Беларуси

«Они хотят на социальных лифтах из бандитов подняться и стать депутатами, которыми обещает щедро Тихановская всех наделить».

«Мы гуманно применим оружие по отношению к ним, в том числе и огнестрельное».

«поднимет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов».







Николай Карпенков, который возглавляет ГУБОПиК, дал интервью телеканалу «Беларусь 1». Он сообщил, что с целью разгона протестующих начнут использовать огнестрельное оружие.Глава ГУБОПиК говорит, что на протестные акции выходят организованные преступные группы:Николай Карпенков добавил, что правопорядок на улицах и граждан Беларуси будут защищать с оружием, даже с огнестрельным:Огнестрельное оружие будет использовано ко всем, ктоИзображение: newsbel.by