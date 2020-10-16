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      • Глава ГУБОПиК пригрозил использовать огнестрельное оружие против протестующих в Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: 16-10-2020, 17:42
      (голосов: 0)
      Николай Карпенков, который возглавляет ГУБОПиК, дал интервью телеканалу «Беларусь 1». Он сообщил, что с целью разгона протестующих начнут использовать огнестрельное оружие.

      Глава ГУБОПиК говорит, что на протестные акции выходят организованные преступные группы:
      «Они хотят на социальных лифтах из бандитов подняться и стать депутатами, которыми обещает щедро Тихановская всех наделить».

      Николай Карпенков добавил, что правопорядок на улицах и граждан Беларуси будут защищать с оружием, даже с огнестрельным:
      «Мы гуманно применим оружие по отношению к ним, в том числе и огнестрельное».

      Огнестрельное оружие будет использовано ко всем, кто
      «поднимет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов».

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      Изображение: newsbel.by



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