Глава ГУБОПиК пригрозил использовать огнестрельное оружие против протестующих в Беларуси

Николай Карпенков, который возглавляет ГУБОПиК, дал интервью телеканалу «Беларусь 1». Он сообщил, что с целью разгона протестующих начнут использовать огнестрельное оружие.
Глава ГУБОПиК говорит, что на протестные акции выходят организованные преступные группы:
«Они хотят на социальных лифтах из бандитов подняться и стать депутатами, которыми обещает щедро Тихановская всех наделить».
Николай Карпенков добавил, что правопорядок на улицах и граждан Беларуси будут защищать с оружием, даже с огнестрельным:
«Мы гуманно применим оружие по отношению к ним, в том числе и огнестрельное».
Огнестрельное оружие будет использовано ко всем, кто
«поднимет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов».
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Изображение: newsbel.by