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      • Глава белорусского КГБ сообщил о готовящейся провокации в стране

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: 16-10-2020, 16:51
      (голосов: 0)
      Иван Тертель, возглавляющий белорусский КГБ, сообщил: спецслужбам удалось получить информацию, что в Беларуси готовится провокация.

      Он отметил:
      «Мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом информацию о готовящейся в нашей стране провокации».

      Глава КГБ Беларуси добавляет: организаторы провокации перенесут вину за последствия на силовые структуры. Для организаторов это
      «последний шанс на реализацию своих планов».

      Иван Тертель просит граждан Беларуси
      «быть бдительными, позаботиться о своих близких, не допустить их втягивания в противоправную деятельность».

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      Изображение: newsbel.by



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