Глава белорусского КГБ сообщил о готовящейся провокации в стране

«Мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом информацию о готовящейся в нашей стране провокации».

«последний шанс на реализацию своих планов».

«быть бдительными, позаботиться о своих близких, не допустить их втягивания в противоправную деятельность».







Иван Тертель, возглавляющий белорусский КГБ, сообщил: спецслужбам удалось получить информацию, что в Беларуси готовится провокация.Он отметил:Глава КГБ Беларуси добавляет: организаторы провокации перенесут вину за последствия на силовые структуры. Для организаторов этоИван Тертель просит граждан БеларусиИзображение: newsbel.by