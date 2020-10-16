Глава белорусского КГБ сообщил о готовящейся провокации в стране

Иван Тертель, возглавляющий белорусский КГБ, сообщил: спецслужбам удалось получить информацию, что в Беларуси готовится провокация.
Он отметил:
«Мы получаем из различных источников, в том числе за рубежом информацию о готовящейся в нашей стране провокации».
Глава КГБ Беларуси добавляет: организаторы провокации перенесут вину за последствия на силовые структуры. Для организаторов это
«последний шанс на реализацию своих планов».
Иван Тертель просит граждан Беларуси
«быть бдительными, позаботиться о своих близких, не допустить их втягивания в противоправную деятельность».
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Изображение: newsbel.by