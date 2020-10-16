polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Мария Колесникова прокомментировала визит президента Беларуси в СИЗО КГБ

      • Мария Колесникова прокомментировала визит президента Беларуси в СИЗО КГБ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: 16-10-2020, 15:45
      (голосов: 0)
      Представительница белорусской оппозиции Мария Колесникова высказала свое мнение о том, что 10 октября глава страны побывал в СИЗО КГБ. Комментарии были обнародованы ее адвокатом.

      Мария Колесникова уверена, что диалог невозможен:
      «Переговорщики должны находиться в равных условиях. Говорить о результативности переговоров невозможно, пока политзаключённые не отпущены и находятся в тюрьме».

      10 октября президент Беларуси побывал в СИЗО, там он пообщался с оппозиционерами. Марии Колесниковой на этой встречи не было.

      Подписывайтесь на нас в Телеграм.

      Изображение: freesmi.by



    Погода в Полоцке

    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь