Мария Колесникова прокомментировала визит президента Беларуси в СИЗО КГБ

Представительница белорусской оппозиции Мария Колесникова высказала свое мнение о том, что 10 октября глава страны побывал в СИЗО КГБ. Комментарии были обнародованы ее адвокатом.
Мария Колесникова уверена, что диалог невозможен:
«Переговорщики должны находиться в равных условиях. Говорить о результативности переговоров невозможно, пока политзаключённые не отпущены и находятся в тюрьме».
10 октября президент Беларуси побывал в СИЗО, там он пообщался с оппозиционерами. Марии Колесниковой на этой встречи не было.
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Изображение: freesmi.by