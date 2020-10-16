Многодетным родителям могут сделать 7-часовой рабочий день

Минтруда Беларуси предложило сократить рабочий день для многодетных родителей. Если решение будет принято, работать они будут по 7 часов в день.
Согласно действующим законам, мамы, работающие по 5 дней в неделю, имеют право взять выходной только 1 раз в неделю. При этом заработная плата сохраняется.
Трудовой кодекс Беларуси собираются менять только в будущем году. Власть хочет сделать 7-часовой рабочий день только для 1 родителя, воспитывающего как минимум троих детей до 16 лет.
Всего в стране не менее 110 тысяч многодетных семей.
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Изображение: mogilev.online