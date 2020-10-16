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      • Многодетным родителям могут сделать 7-часовой рабочий день

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: 16-10-2020, 15:22
      (голосов: 0)
      Минтруда Беларуси предложило сократить рабочий день для многодетных родителей. Если решение будет принято, работать они будут по 7 часов в день.

      Согласно действующим законам, мамы, работающие по 5 дней в неделю, имеют право взять выходной только 1 раз в неделю. При этом заработная плата сохраняется.

      Трудовой кодекс Беларуси собираются менять только в будущем году. Власть хочет сделать 7-часовой рабочий день только для 1 родителя, воспитывающего как минимум троих детей до 16 лет.

      Всего в стране не менее 110 тысяч многодетных семей.

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      Изображение: mogilev.online



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