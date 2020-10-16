В Гомеле проходит флешмоб в поддержку медицинских работников и врачей





Активисты побывали во всех больницах областного центра. Они выразили благодарность медсестрам и врачам, санитарам и лаборантам, отметили их самоотдачу, профессионализм и тяжкий труд. Особенно это касается периода коронавируса.



Сама акция проходит бесконтактно, чтобы не увеличивать количество зараженных. Для создания праздничного настроения были использованы плакаты и шарики с флажками. Медицинские работники за флешмобами наблюдают из окон либо с крылец больниц.



Возможно, на будущей неделе флешмобы затронут и сельских медиков. К марафону должны присоединиться все райцентры области.



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Изображение: ont.by







Флешмобы «Спасибо медикам» проходят в городе Гомель. Их целью является поддержка медработников, врачей.Активисты побывали во всех больницах областного центра. Они выразили благодарность медсестрам и врачам, санитарам и лаборантам, отметили их самоотдачу, профессионализм и тяжкий труд. Особенно это касается периода коронавируса.Сама акция проходит бесконтактно, чтобы не увеличивать количество зараженных. Для создания праздничного настроения были использованы плакаты и шарики с флажками. Медицинские работники за флешмобами наблюдают из окон либо с крылец больниц.Возможно, на будущей неделе флешмобы затронут и сельских медиков. К марафону должны присоединиться все райцентры области.Изображение: ont.by