В Гомеле проходит флешмоб в поддержку медицинских работников и врачей

Флешмобы «Спасибо медикам» проходят в городе Гомель. Их целью является поддержка медработников, врачей.
Активисты побывали во всех больницах областного центра. Они выразили благодарность медсестрам и врачам, санитарам и лаборантам, отметили их самоотдачу, профессионализм и тяжкий труд. Особенно это касается периода коронавируса.
Сама акция проходит бесконтактно, чтобы не увеличивать количество зараженных. Для создания праздничного настроения были использованы плакаты и шарики с флажками. Медицинские работники за флешмобами наблюдают из окон либо с крылец больниц.
Возможно, на будущей неделе флешмобы затронут и сельских медиков. К марафону должны присоединиться все райцентры области.