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      • В Гомеле проходит флешмоб в поддержку медицинских работников и врачей

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: 16-10-2020, 14:09
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      Флешмобы «Спасибо медикам» проходят в городе Гомель. Их целью является поддержка медработников, врачей.

      Активисты побывали во всех больницах областного центра. Они выразили благодарность медсестрам и врачам, санитарам и лаборантам, отметили их самоотдачу, профессионализм и тяжкий труд. Особенно это касается периода коронавируса.

      Сама акция проходит бесконтактно, чтобы не увеличивать количество зараженных. Для создания праздничного настроения были использованы плакаты и шарики с флажками. Медицинские работники за флешмобами наблюдают из окон либо с крылец больниц.

      Возможно, на будущей неделе флешмобы затронут и сельских медиков. К марафону должны присоединиться все райцентры области.

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      Изображение: ont.by



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