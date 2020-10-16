Некоторые белорусские студенты останутся без стипендий

«которые имеют по результатам текущей (итоговой) аттестации положительные отметки и не допустившие более 10 часов пропусков учебных занятий без уважительных причин».







Белорусское Минобразования изменило документ, что определяет назначение стипендий, а также их выплату студентам. Под документом стоят подписи Юрия Селиверстова (глава Минфина) и Игоря Карпенко (глава Минобразования).Согласно документу стипендии будут выплачиваться тем студентам,Студентам, у которых не было уважительной причины для пропуска более 10 часов в течение месяца, стипендию не будут выплачивать 1 месяц. Документ уже вступил в силу.Изображение: newsbel.by