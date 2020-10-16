polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Некоторые белорусские студенты останутся без стипендий

      • Некоторые белорусские студенты останутся без стипендий

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: 16-10-2020, 13:35
      (голосов: 0)
      Белорусское Минобразования изменило документ, что определяет назначение стипендий, а также их выплату студентам. Под документом стоят подписи Юрия Селиверстова (глава Минфина) и Игоря Карпенко (глава Минобразования).

      Согласно документу стипендии будут выплачиваться тем студентам,
      «которые имеют по результатам текущей (итоговой) аттестации положительные отметки и не допустившие более 10 часов пропусков учебных занятий без уважительных причин».

      Студентам, у которых не было уважительной причины для пропуска более 10 часов в течение месяца, стипендию не будут выплачивать 1 месяц. Документ уже вступил в силу.

      Подписывайтесь на нас в Телеграм.

      Изображение: newsbel.by



    Погода в Полоцке

    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь