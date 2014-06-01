Баскетболистка Елена Левченко рассказала, в каких условиях ее содержали на Окрестина

«На протяжении последних 13 суток я сплю не на матрасе, который изъяли, а на холодных металлических палках. Также было изъято постельное белье. Две недели не было горячей воды. На протяжении всего этого времени нас не водили в душ. Обострились старые заболевания — позвоночные грыжи. От холода я чувствую посрамления по-женски. Все вышесказанного представляет угрозу моему здоровью».

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15 октября в Минске проходит заседание по делу баскетболистки Елены Левченко.Спортсменка поведала о тех условиях, в которых ее содержали на Окрестина:Елена Левченко оштрафована на 30 базовых величин (810 рублей), сегодня она выйдет на свободу.Изображение: mediabrest.by