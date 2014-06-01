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      • Баскетболистка Елена Левченко рассказала, в каких условиях ее содержали на Окрестина

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:32
      (голосов: 0)
      15 октября в Минске проходит заседание по делу баскетболистки Елены Левченко.

      Спортсменка поведала о тех условиях, в которых ее содержали на Окрестина:
      «На протяжении последних 13 суток я сплю не на матрасе, который изъяли, а на холодных металлических палках. Также было изъято постельное белье. Две недели не было горячей воды. На протяжении всего этого времени нас не водили в душ. Обострились старые заболевания — позвоночные грыжи. От холода я чувствую посрамления по-женски. Все вышесказанного представляет угрозу моему здоровью».

      Елена Левченко оштрафована на 30 базовых величин (810 рублей), сегодня она выйдет на свободу.

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      Изображение: mediabrest.by

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