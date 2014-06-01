Канадские власти вводят дополнительные санкции против чиновников из Беларуси

Канада ввела санкции против более чем 30 белорусских должностных лиц. Об этом указано на официальном сайте МИД этой страны.
Сообщается, что
«Дополнительные санкции вводятся в ответ на грубые нарушения прав человека. Цель – оказать давление на правительство Беларуси для мирного разрешения кризиса путем переговоров».
В конце сентября канадские власти ввели санкции против 11 чиновник из Беларуси. Обновленный список согласовали со списками Соединенных Штатов, Европейского Союза. В него попали члены ЦИК, экс-глава КГБ Валерий Вакульчик, а также заместитель министра внутренних дел.
Франсуа-Филипп Шампань совершает рабочую поездку по Европе. Он должен встретиться с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Встреча состоится в Вильнюсе.