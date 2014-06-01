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      • Канадские власти вводят дополнительные санкции против чиновников из Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 14:54
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      Канада ввела санкции против более чем 30 белорусских должностных лиц. Об этом указано на официальном сайте МИД этой страны.

      Сообщается, что
      «Дополнительные санкции вводятся в ответ на грубые нарушения прав человека. Цель – оказать давление на правительство Беларуси для мирного разрешения кризиса путем переговоров».

      В конце сентября канадские власти ввели санкции против 11 чиновник из Беларуси. Обновленный список согласовали со списками Соединенных Штатов, Европейского Союза. В него попали члены ЦИК, экс-глава КГБ Валерий Вакульчик, а также заместитель министра внутренних дел.

      Франсуа-Филипп Шампань совершает рабочую поездку по Европе. Он должен встретиться с белорусской оппозиционеркой Светланой Тихановской. Встреча состоится в Вильнюсе.

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      Изображение: flagi.in.ua

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