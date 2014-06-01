Беларусь попала в рейтинг стран с несвободным интернетом

Появился рейтинг государств, который отражает степень свободы Интернета и его доступности в 2020 году. Над его составлением трудилась правозащитная организация Freedom House.
Аналитики выяснили, что в нынешнем году люди стали свободнее, чем в 2019-м. Но все еще есть государства с несвободным Интернетом.
Исследование началось летом прошлого года и завершилось в мае 2020 г. Беларусь набрала 38 очков из 100 возможных. Чем больше это значение, тем доступнее в стране Интернет.
При проведении исследования учитывались возможные нарушения прав пользователей, контент-ограничения и наличие препятствий, что не позволяют выйти в Сеть.
Россия в этом рейтинге набрала 30 очков, Украина – 61. Сложнее всего ситуация в Китае – только 10 очков, лучше всего – в Исландии (95 очков).
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Изображение: belnovosti.by
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