Лукашенко: «Внутренняя ситуация осложнена»

Глава Беларуси Александр Лукашенко 15 октября встретился со Станиславом Засемом, который является Генсеком ОДКБ. Он сообщил о непростой внутренней ситуации в государстве, что осложнена извне.
Президент страны подчеркивает:
«Внутренняя ситуация не просто осложнена, а ее главная причина - внешняя. Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было».
Александр Лукашенко отметил, что государство пережило всякое, однако тогда влияние извне было минимальным.
«Но справимся. Белорусы - люди умные, разберутся»
добавил он.
Президент отмечает, что сегодняшнюю ситуацию и пандемию несложно было спрогнозировать. Вот только
«западные партнеры уж слишком активизировавшись, переборщили в отношении Беларуси».
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Изображение: unn.com.ua
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