Лукашенко: «Внутренняя ситуация осложнена»

«Внутренняя ситуация не просто осложнена, а ее главная причина - внешняя. Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было».

«Но справимся. Белорусы - люди умные, разберутся»

«западные партнеры уж слишком активизировавшись, переборщили в отношении Беларуси».

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