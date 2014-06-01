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      • Лукашенко: «Внутренняя ситуация осложнена»

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 12:58
      (голосов: 0)
      Глава Беларуси Александр Лукашенко 15 октября встретился со Станиславом Засемом, который является Генсеком ОДКБ. Он сообщил о непростой внутренней ситуации в государстве, что осложнена извне.

      Президент страны подчеркивает:
      «Внутренняя ситуация не просто осложнена, а ее главная причина - внешняя. Не было бы внешнего давления и влияния, никогда бы этого в Беларуси не было».

      Александр Лукашенко отметил, что государство пережило всякое, однако тогда влияние извне было минимальным.
      «Но справимся. Белорусы - люди умные, разберутся»
      добавил он.

      Президент отмечает, что сегодняшнюю ситуацию и пандемию несложно было спрогнозировать. Вот только
      «западные партнеры уж слишком активизировавшись, переборщили в отношении Беларуси».

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      Изображение: unn.com.ua

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