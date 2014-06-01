Работник "Беларуськалия" приковал себя в шахте

«Руководство объединения не способствует укреплению морального духа в коллективе, во главе с генеральным директором применяют санкции и запугивание к тем, кто не согласен с фальсифицированными результатами выборов и жестким подавлением мирных протестов».

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