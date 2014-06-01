Работник "Беларуськалия" приковал себя в шахте

Александр Курбан, шахтер с «Беларуськалий», 15 октября не захотел подняться на поверхность. В руднике он приковал себя цепью.
Это произошло на горизонте 400 м, возле второго ствола, где работники садятся в клеть. Мастер-взрывник, работавший в ночную смену, не стал подниматься на поверхность. Так он протестует против действий официальной власти и администрации самого «Беларуськалия». Об этом сказано в письме работника.
Было опубликовано открытое письмо мастера-взрывника, адресованное гендиректору и коллегам, в котором отмечено:
«Руководство объединения не способствует укреплению морального духа в коллективе, во главе с генеральным директором применяют санкции и запугивание к тем, кто не согласен с фальсифицированными результатами выборов и жестким подавлением мирных протестов».
Утром приехала «скорая», шахтера принудительно подняли на поверхность.