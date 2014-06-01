Белорусы, получившие гуманитарную визу, смогут трудоустроиться в Польше

При наличии гуманитарных виз жители Беларуси смогут найти работу в Польше. Для этого нужно будет изменить польское законодательство.
Михаил Шчерба, депутат Сейма, заявил, что подобные изменения в польских законах готовят в очень быстром темпе. Он отметил:
«На следующей неделе состоится заседание Сейма, на котором предложение будет принято в окончательном варианте. После его должен подписать президент, спустя 14 дней закон вступает в силу».
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Изображение: i.c97.org
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