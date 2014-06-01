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      • Белорусы, получившие гуманитарную визу, смогут трудоустроиться в Польше

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 20:16
      (голосов: 0)
      При наличии гуманитарных виз жители Беларуси смогут найти работу в Польше. Для этого нужно будет изменить польское законодательство.

      Михаил Шчерба, депутат Сейма, заявил, что подобные изменения в польских законах готовят в очень быстром темпе. Он отметил:
      «На следующей неделе состоится заседание Сейма, на котором предложение будет принято в окончательном варианте. После его должен подписать президент, спустя 14 дней закон вступает в силу».

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      Изображение: i.c97.org

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