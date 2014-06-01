Глава Германии встретится со Светланой Алексиевич

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии, запланировал встречу с писательницей из Беларуси Светланой Алексиевич. Встреча должна пройти во дворце Бельвю.
Еще в конце сентября Светлана Алексиевич покинула Беларусь и отправилась в Германию. Ее пригласила служба академических обменов.
Ранее писательница побывала в Швеции, в Италии, там она участвовала в литературных мероприятиях. После того, как программа поездки завершится, Светлана Алексиевич может вернуться в Беларусь.
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Изображение: reform.by
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