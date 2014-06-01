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      • Глава Германии встретится со Светланой Алексиевич

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 17:46
      (голосов: 1)
      Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Германии, запланировал встречу с писательницей из Беларуси Светланой Алексиевич. Встреча должна пройти во дворце Бельвю.

      Еще в конце сентября Светлана Алексиевич покинула Беларусь и отправилась в Германию. Ее пригласила служба академических обменов.

      Ранее писательница побывала в Швеции, в Италии, там она участвовала в литературных мероприятиях. После того, как программа поездки завершится, Светлана Алексиевич может вернуться в Беларусь.

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      Изображение: reform.by

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