polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Сегодня Гомель празднует день города

      • Сегодня Гомель празднует день города

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 18:16
      (голосов: 0)
      Сегодня 15 сентября свой день рождения празднует город Гомель: на 30 концертных площадках по всему городу гостей торжества развлекают музыкальные исполнители и группы, а также танцевальные ансамбли. Показать свое мастерство в Гомеле решили танцоры из 11 стран.
      Помимо танцевально-вокальных выступлений, можно принять участие в конкурсе силачей, а также в соревнованиях по биатлону. Сладкое вкусное угощение на празднике обеспечивает один из молочных заводов, а также кондитерская фабрика "Спартак". File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

      Загрузка...
    Погода в Полоцке

    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь