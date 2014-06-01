Сегодня Гомель празднует день города

Сегодня 15 сентября свой день рождения празднует город Гомель: на 30 концертных площадках по всему городу гостей торжества развлекают музыкальные исполнители и группы, а также танцевальные ансамбли. Показать свое мастерство в Гомеле решили танцоры из 11 стран. Помимо танцевально-вокальных выступлений, можно принять участие в конкурсе силачей, а также в соревнованиях по биатлону. Сладкое вкусное угощение на празднике обеспечивает один из молочных заводов, а также кондитерская фабрика "Спартак".
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