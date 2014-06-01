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      • Украинские военные провели инспекцию воинской части в Бресте

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 17:47
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      Министерство обороны РБ сообщило об инспекторском визите двух украинских военных в одну из воинских частей Бреста. Возможность добровольного инспектирования открыта в рамках подписанного обеими сторонами в 2011 году Венского документа, направленного на укрепление взаимного доверия и дружбы между странами.
      В процессе визита в нашу страну соседи убедились в отсутствии локальных военных действий или подготовки, подлежащей предварительному согласованию. Также военные инспекторы оценили уровень подготовки войск и технического оснащения. На этот раз объектом внимания стала 38 гвардейская десантно-штурмовая бригада. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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