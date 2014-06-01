Украинские военные провели инспекцию воинской части в Бресте

Министерство обороны РБ сообщило об инспекторском визите двух украинских военных в одну из воинских частей Бреста. Возможность добровольного инспектирования открыта в рамках подписанного обеими сторонами в 2011 году Венского документа, направленного на укрепление взаимного доверия и дружбы между странами. В процессе визита в нашу страну соседи убедились в отсутствии локальных военных действий или подготовки, подлежащей предварительному согласованию. Также военные инспекторы оценили уровень подготовки войск и технического оснащения. На этот раз объектом внимания стала 38 гвардейская десантно-штурмовая бригада.
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