В новом районе Гродно открылся новый детский сад

В самом юном и густонаселенном районе города Гродно - Ольшанке, открылось новое детское дошкольное учреждение, соответствующее всем современным стандартам. Садит номер 210 рассчитан на одновременное обучение 12 групп детей. Для юных воспитанников был выстроен бассейн, также садик предлагает спортивный и музыкальный залы для всестороннего развития детей. На данный момент Гродно активно разрастается, появляются новые садики полного и краткосрочного пребывания.
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