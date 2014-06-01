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      • В новом районе Гродно открылся новый детский сад

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 21:00
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      В самом юном и густонаселенном районе города Гродно - Ольшанке, открылось новое детское дошкольное учреждение, соответствующее всем современным стандартам. Садит номер 210 рассчитан на одновременное обучение 12 групп детей. Для юных воспитанников был выстроен бассейн, также садик предлагает спортивный и музыкальный залы для всестороннего развития детей. 
      На данный момент Гродно активно разрастается, появляются новые садики полного и краткосрочного пребывания. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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