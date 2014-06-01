В 2019 году Беларусь получит от "Транснефти" 18 миллионов тонн нефти

Вице-президент российской компании "Транснефть" сообщил, что в 2019 году предприятие планирует поставить в Беларусь 18 миллионов тонн нефти. Это означает, что объем транзита "черного золота" не упадет, а останется на уровне текущего года. Данное заявление Сергея Андронова внесло ясность после высказывания Министра энергетики РФ Новака, который посчитал дальнейшую торговлю нефтью с РБ экономически проигрышным вариантом. В результате двухсторонних переговоров вице-премьеров стран, вопрос был урегулирован, после чего "Транснефть" озвучила объем продаж нефти в РБ на 2019 год.
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