В 2019 году Беларусь получит от "Транснефти" 18 миллионов тонн нефти



Данное заявление Сергея Андронова внесло ясность после высказывания Министра энергетики РФ Новака, который посчитал дальнейшую торговлю нефтью с РБ экономически проигрышным вариантом. В результате двухсторонних переговоров вице-премьеров стран, вопрос был урегулирован, после чего "Транснефть" озвучила объем продаж нефти в РБ на 2019 год. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.



Отзывы Похожие Загрузка... Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Вице-президент российской компании "Транснефть" сообщил, что в 2019 году предприятие планирует поставить в Беларусь 18 миллионов тонн нефти. Это означает, что объем транзита "черного золота" не упадет, а останется на уровне текущего года.Данное заявление Сергея Андронова внесло ясность после высказывания Министра энергетики РФ Новака, который посчитал дальнейшую торговлю нефтью с РБ экономически проигрышным вариантом. В результате двухсторонних переговоров вице-премьеров стран, вопрос был урегулирован, после чего "Транснефть" озвучила объем продаж нефти в РБ на 2019 год. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.