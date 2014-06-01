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      • Игорь Ляшенко: основная задача правительства - обеспечить развитие макроэкономики

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 23:06
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      На ярмарке "Мебель", открытие которой состоялось сегодня 12 сентября, премьер-министр Игорь Ляшенко рассказал о задачах правительства в сфере малого, среднего и большого бизнеса. По его мнению, важно заниматься развитием макроэкономики и просто позволить предприятиям развиваться и зарабатывать.

      На данный момент две трети фирм по производству белорусской мебели находятся в частных руках. Развитие макроэкономического потенциала позволит частникам активно выходить на международный рынок, а это, в свою очередь, обеспечит приток капитала в страну. Также, по мнению премьера, правительство должно следить за поддержанием производственных норм и сохранением высокого качества произведенной в стране продукции.

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