Игорь Ляшенко: основная задача правительства - обеспечить развитие макроэкономики

На ярмарке "Мебель", открытие которой состоялось сегодня 12 сентября, премьер-министр Игорь Ляшенко рассказал о задачах правительства в сфере малого, среднего и большого бизнеса. По его мнению, важно заниматься развитием макроэкономики и просто позволить предприятиям развиваться и зарабатывать.



На данный момент две трети фирм по производству белорусской мебели находятся в частных руках. Развитие макроэкономического потенциала позволит частникам активно выходить на международный рынок, а это, в свою очередь, обеспечит приток капитала в страну. Также, по мнению премьера, правительство должно следить за поддержанием производственных норм и сохранением высокого качества произведенной в стране продукции.

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