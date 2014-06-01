polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Стоимость жилья в Минске достигла пика за 2018 год

      • Стоимость жилья в Минске достигла пика за 2018 год

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 20:32
      (голосов: 0)
      Минский рынок недвижимости в данный момент переживает ажиотаж - это связано с рекордным ростом цен на недвижимость с начала года. Сейчас стоимость квадратного метра жилплощади достигла рекорда в 2018 году и составляет 2,56 тысячи рублей. В связи с подорожанием жилья минчане начали активно заключать сделки купли-продажи - всего за август их было 900.
      Согласно статистическим данным, общая сумма, потраченная жителями города на покупку жилья за месяц, составила 128 миллионов рублей. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

      Загрузка...
    Погода в Полоцке

    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь