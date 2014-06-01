Стоимость жилья в Минске достигла пика за 2018 год

Минский рынок недвижимости в данный момент переживает ажиотаж - это связано с рекордным ростом цен на недвижимость с начала года. Сейчас стоимость квадратного метра жилплощади достигла рекорда в 2018 году и составляет 2,56 тысячи рублей. В связи с подорожанием жилья минчане начали активно заключать сделки купли-продажи - всего за август их было 900. Согласно статистическим данным, общая сумма, потраченная жителями города на покупку жилья за месяц, составила 128 миллионов рублей.
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