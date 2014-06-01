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      • В августе в Беларуси подорожали цитрусовые, бананы и пшенная крупа

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 20:23
      (голосов: 0)
      Цены на продукты для белорусских потребителей поднялись на 0,1%, что соотносится с показателем инфляции. Наиболее активно реализаторы завысили цены на бананы, цитрусовые фрукты и пшенную крупу. Показатель роста цен на эту группу товаров составил 7-16 процентов.
      Несмотря на снижение доступности экзотических фруктов, некоторые товары наоборот значительно подешевели. Например, активно используемые в повседневной кулинарии морковь и свекла стали дешевле на 30-35%. Также по более низкой цене (примерно на 20-25% ниже) можно купить помидоры, сладкий перец, огурцы, яблоки и лук. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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