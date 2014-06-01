В августе в Беларуси подорожали цитрусовые, бананы и пшенная крупа



Несмотря на снижение доступности экзотических фруктов, некоторые товары наоборот значительно подешевели. Например, активно используемые в повседневной кулинарии морковь и свекла стали дешевле на 30-35%. Также по более низкой цене (примерно на 20-25% ниже) можно купить помидоры, сладкий перец, огурцы, яблоки и лук. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.



Отзывы Похожие Загрузка... Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Цены на продукты для белорусских потребителей поднялись на 0,1%, что соотносится с показателем инфляции. Наиболее активно реализаторы завысили цены на бананы, цитрусовые фрукты и пшенную крупу. Показатель роста цен на эту группу товаров составил 7-16 процентов.Несмотря на снижение доступности экзотических фруктов, некоторые товары наоборот значительно подешевели. Например, активно используемые в повседневной кулинарии морковь и свекла стали дешевле на 30-35%. Также по более низкой цене (примерно на 20-25% ниже) можно купить помидоры, сладкий перец, огурцы, яблоки и лук. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.