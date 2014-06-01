Беларусь поставит в Венесуэлу 500 тонн сухого молока в качестве помощи

Сегодня 11 сентября Александр Лукашенко подписал указ о поставке в Венесуэлу 500 тонн сухого молока отечественного производства. Продукты отправятся в латиноамериканскую страну в качестве благотворительной помощи. Сухое молоко как один из популярных экспортируемых из Беларуси продуктов было выбрано ввиду высокой питательной ценности и крупных объемов производства. Решение о поддержке Венесуэлы было принято Лукашенко в связи с продовольственным кризисом в этой стране.
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