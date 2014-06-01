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      • Беларусь поставит в Венесуэлу 500 тонн сухого молока в качестве помощи

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 20:18
      (голосов: 0)
      Сегодня 11 сентября Александр Лукашенко подписал указ о поставке в Венесуэлу 500 тонн сухого молока отечественного производства. Продукты отправятся в латиноамериканскую страну в качестве благотворительной помощи. Сухое молоко как один из популярных экспортируемых из Беларуси продуктов было выбрано ввиду высокой питательной ценности и крупных объемов производства.
      Решение о поддержке Венесуэлы было принято Лукашенко в связи с продовольственным кризисом в этой стране. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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