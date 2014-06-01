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      • Китай хочет сотрудничать с Беларусью в сфере медицинского туризма

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 16:57
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      Председатель комитета здравоохранения Китая в разговоре с руководителем Минздава РБ Валерием Малашко сообщил о заинтересованности КНР в сотрудничестве с Беларусью в сфере медицинского туризма. Стороны обсудили взаимную выгоду от программы по лечению китайских детей, которые уже прибыли в РБ вчера 9 сентября. Общий курс оздоровительных процедур продлится 3 недели, причем он будет индивидуально подобран для каждого ребенка по состоянию его здоровья.По мнению Чжан Мэна (представитель КНР), отрасль здравоохранения в РБ находится на очень достойном уровне при относительно невысокой стоимости лечения. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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