polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » В Минске задержали лжесвященника "отца Александра"

      • В Минске задержали лжесвященника "отца Александра"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Происшествия Дата публикации: Вчера, 15:27
      (голосов: 0)
      Пресс-служба ГУВД сообщила о задержании минчанина, который продолжительное время выдавал себя за священника и выманивал деньги у населения. Мужчина 49 лет специально для "работы" приобрел ритуальное одеяние и крест, после чего начал представляться "отцом Александром". В числе зарегистрированных случаев - выманивание денег на строительство храма и открытие свечного бизнеса, а также попытка предоставлять платные "услуги" по снятию порчи и освящению.
      Мужчина уже привлекался за подобные преступления к ответу - это было также на территории РБ и соседней Украины. На данный момент мужчина задержан, милиция просит всех, кто еще пострадал от действий данного лица, написать заявление. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

      Загрузка...
    Погода в Полоцке

    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь