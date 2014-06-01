В Минске задержали лжесвященника "отца Александра"

Пресс-служба ГУВД сообщила о задержании минчанина, который продолжительное время выдавал себя за священника и выманивал деньги у населения. Мужчина 49 лет специально для "работы" приобрел ритуальное одеяние и крест, после чего начал представляться "отцом Александром". В числе зарегистрированных случаев - выманивание денег на строительство храма и открытие свечного бизнеса, а также попытка предоставлять платные "услуги" по снятию порчи и освящению. Мужчина уже привлекался за подобные преступления к ответу - это было также на территории РБ и соседней Украины. На данный момент мужчина задержан, милиция просит всех, кто еще пострадал от действий данного лица, написать заявление.
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