Жители Беларуси продают валюту более активно, чем покупают

За прошедший период 2018 года жители РБ активно продавали валюту - сформировался положительный коэффициент в общем графике купли-продажи. Общая разница между покупкой и продажей составила 1,15 миллиарда в национальной американской валюте. Что касается субъектов хозяйствования, объем купли-продажи практически сравнялся, однако есть преимущество в пользу покупки - оно составляет 304 миллиона долларов. Нерезиденты РБ, совершавшие обменные операции, продали значительно больше валюты, чем купили.
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