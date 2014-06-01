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      • Жители Беларуси продают валюту более активно, чем покупают

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика Дата публикации: Вчера, 15:18
      (голосов: 0)
      За прошедший период 2018 года жители РБ активно продавали валюту - сформировался положительный коэффициент в общем графике купли-продажи. Общая разница между покупкой и продажей составила 1,15 миллиарда в национальной американской валюте.
      Что касается субъектов хозяйствования, объем купли-продажи практически сравнялся, однако есть преимущество в пользу покупки - оно составляет 304 миллиона долларов. Нерезиденты РБ, совершавшие обменные операции, продали значительно больше валюты, чем купили. File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

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